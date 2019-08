Massimo Bugani molla Di Maio e si dimette dai suoi ruoli M5S | Non mi ha mai

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 4 agosto 2019) “Mi dimetto da vice-caposegreteria di Luigi Dia Palazzo Chigi, e lascerò anche idi referente del Movimento in Emilia-Romagna e dei sindaci”. Lo dice, in un colloquio con il Fatto Quotidiano,, esponente di spicco dei grillini a Bologna e fedelissimo di Davide Casaleggio. Si dice pronto a lasciare anche l’associazione Rousseau (“non sono attaccato alle poltrone”) ma assicura che resterà consigliere comunale, “perché sono convinto di aver svolto un grande lavoro in Comune”.è un esponente di primo piano del Movimento: fa parte del direttivo dell’associazione Rousseau (“se diventasse un problema per Davide Casaleggio, non avrò problemi a farmi da parte”) ed è, di fatto, il plenipotenziario del M5s in Emilia-Romagna dove, fra l’altro, fra ...

