Il cocktail chimico primordiale | il ruolo dei peptidi nella Terra prebiotica

(Di domenica 4 agosto 2019) Circa 4 miliardi di anni fa, una serie di reazioni chimiche nell’ambiente terrestre, ha portato alla formazione di molecole organiche e successivamente di strutture più complesse. Molti scienziati – spiega Global Science – ritengono che gli amminoacidi siano in parte responsabili di questi cambiamenti, che hanno portato allo sviluppo della vita come la conosciamo oggi. Uno studio guidato dallo Scripps Research Institute in California, ha cercato di fare luce sui processi che hanno portato allo sviluppo della vita, in particolare i ricercatori si sono focalizzati sul. Nel dettaglio, i peptidi vengono prodotti quando due o più blocchi di amminoacidi si collegano e formano le proteine, che compongono ogni organismo vivente. Come mai ogni essere vivente sullaforma le sue proteine dallo stesso gruppo composta da 20 amminoacidi? ...

