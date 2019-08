Gf Daniele Dal Moro | è polemica dopo invito a Erica Piamonte | lui mostra tutto

Daniele Dal Moro raggiunge Valentina Vignali a Roma : i fan sperano in un lieto fine : Daniele Dal Moro e Valentina Vignali hanno stupito i loro fan. I due ex coinquilini del Grande Fratello nelle scorse ore si sono incontrati a Roma. Come molti sanno il bel veronese e l'ex cestista all'interno della Casa più spiata d'Italia hanno instaurato un bel rapporto d'amicizia. I due giovani spesso passavano ore in disparte dagli altri ragazzi per ridere, scherzare e confidarsi. Visto il feeling mostrato fra Valentina e Daniele, ...

Daniele Dal Moro allontana Martina Nasoni : "Con lei ho chiuso - non voglio più saperne" : Pochi giorni fa la rottura, Daniele dal Moro e la vincitrice dell'ultimo Grande Fratello 16 Martina Nasoni non stanno più insieme e a darne notizia è stata la stessa ragazza 'dal cuore di latta' sul suo profilo Instagram. La loro è una storia tormentata già all'interno della casa più spiata d'Italia, fra tira e molla i due hanno fatto discutere dentro e fuori dal reality show. Martina Nasoni – ...

Daniele Dal Moro si scaglia contro Martina Nasoni : 'Con me ha chiuso' : Quest'anno, all'interno della casa del Grande Fratello 16 condotto da Barbara D'Urso, abbiamo assistito alla nascita di un flirt tra Daniele Dal Moro e la bella Martina Nasoni, la ragazza che poi è stata proclamata vincitrice assoluta del reality show Mediaset. La conoscenza tra i due è proseguita anche quando si sono spenti i riflettori del programma anche se l'esito finale non è stato affatto positivo e, a distanza di qualche mese, ecco che ...

Daniele Dal Moro arrabbiato con Martina : il clamoroso retroscena : Martina Nasoni attaccata duramente da Daniele Dal Moro: la confessione Stamattina Martina Nasoni ha svelato di essere andata a Roma per fare una sorpresa a Daniele Dal Moro, il quale non si sarebbe fatto trovare. Per tale ragione la vincitrice del GF si è arrabbiata, scrivendo un lungo sfogo su instagram. Sfogo che poco è piaciuto a Daniele del GF, il quale, sempre sul social fotografico, ha dapprima spiegato il motivo per cui non avrebbe potuto ...

Daniele Dal Moro chiude con Martina : "Ha usato parole gravissime sulla mia famiglia" - : Francesca Galici Daniele Dal Moro ha svelato su Instagram i motivi dell'allontanamento da Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16. I due si stavano frequentando anche fuori dalla Casa La conoscenza tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sembra essere giunta definitivamente al capolinea. Dopo l'attrazione scattata al'interno della casa del Grande Fratello, i due avevano iniziato a frequentarsi anche fuori e sembravano essere ...

Martina Nasoni ha cercato Daniele Dal Moro : la reazione di lui : Grande Fratello: Martina Nasoni vuole tornare con Daniele Dal Moro? Non c’è pace per Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. Il rapporto dei due ex gieffini sembra ancora avvolto nel mistero. La vincitrice del reality di Canale5 aveva confessato su Instagram che la loro relazione si era chiusa per differenze caratteriali, poche ore fa però ci sarebbe stato un nuovo riavvicinamento tra loro, finito male. Daniele Dal Moro, come visibile ...

Martina Nasoni in dolce compagnia senza Daniele Dal Moro. FOTO : Martina Nasoni ha dimenticato Daniele Dal Moro? L’indiscrezione Martina Nasoni ha trascorso una serata in allegria con gli amici. In dolce compagnia, senza Daniele Dal Moro, la vincitrice dell’ultimo Grande Fratello ha immortalato su Instagram l’inizio della sua serata, mostrandosi in macchina con un amico (come visibile nella FOTO in fondo all’articolo), Alex Cerasani, un musicista di Terni. Martina Nasoni ha mostrato ...

Daniele Dal Moro - Gaetano Arena tuona : “Su cosa parlerai ora?” : Grande Fratello: Gaetano Arena lancia una provocazione a Daniele Dal Moro Daniele Dal Moro, oltre a riprendersi dalla recente rottura con Martina Nasoni, ha una nuova gatta da pelare e il suo nome è Gaetano Arena. Da ieri, infatti, i due non fanno altro che punzecchiarsi sui social, anche se il tutto è partito dal pupillo di Fabrizio Corona. Gaetano, qualche ora fa, ha calcato la dose, accusando l’ex fidanzato di Martina Nasoni di ...

Gaetano Arena attacca Daniele Dal Moro/ Lui sbotta con Martina Nasoni : 'Mi girano!' : Gaetano Arena stuzzica Daniele Dal Moro sui social e lui sbotta in diretta anche contro Martina Nasoni: 'Mi girano le balle, mi sono rotto...'

Teatri d’Arrembaggio : dal 2 al 4 agosto Daniele Fabbri con Saturday Comedy Live - Calderone Artistico Burlesco e laboratori per bambini : Al Teatro del Lido a ingresso gratuito in arrivo la prima Saturday Comedy Live a cura di Daniele Fabbri, con Davide Marini, Alessandro Caroni, Mauro Kelevra e Stefano Rapone, il C.A.B.A.R.E. Calderone Artistico Burlesco Anarchico Rigorosamente Eclettico, uno speciale laboratorio della Creta per i più piccoli Teatro del Lido – Via delle Sirene, 22. Ingresso gratuito. Ven ore 17.30, Sab ore 21.00, Dom ore 19.00 Sul lungomare di Ostia, ...