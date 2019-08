Forza Italia | continua il fuggi-fuggi Galeazzo Bignami pronto all' addio

Matteo Salvini - la Madonna che gli schiaccia la testa col piede : choc nella chat di Forza Italia : La guerra, si sa, si combatte e si vince anche nelle retrovie. Guerra di propaganda, di notizie e retroscena sull'avversario di turno, chiacchiericci e gossip mirati a indebolire il nemico... Tutto un arsenale che non sta mancando nella guerricciola tra Salviniani e berlusconiani, totiani e forzisti

Silvio Berlusconi stritolato da Matteo Salvini : il sondaggio che segna la fine di Forza Italia : La politica è bastarda, quando il vento ti gira contro, non c' è modo di recuperare. Ogni errore diventa irrimediabile, ogni merito viene scordato e ogni ragione azzerata. È la storia dell' ultimo anno e mezzo tra Salvini e Berlusconi. Il 4 marzo 2018 il sorpasso, con la Lega sopra il 17% e Forza It

Sicurezza stradale a Scicli - incontro di Forza Italia : “La Sicurezza stradale sia una priorità". incontro produttivo tra Forza Italia Giovani Scicli ed il Comando dei Vigili Urbani

Bibbiano - Forza Italia contro PD sulla commissione di inchiesta : 'Parte male - malissimo' : Bibbiano, una commissione di inchesta sugli affidi illeciti interamente targata PD e senza contributi dalle forze di centrodestra sarebbe quella che si è insediata ieri in Emilia Romagna. Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia risultano quindi escluse dal tavolo dei lavori sulla delicata questione degli affidi di Bibbiano, in cui sarebbero stati commessi illeciti da parte degli psicologi e degli assitenti sociali. Forza Italia, Lega e Fratelli ...

Quanti sono i 'totiani' pronti a lasciare Forza Italia e cosa potrebbero fare : Una pattuglia parlamentare formalmente all'opposizione, come la formazione di provenienza, ma con uno spiccato feeling verso la Lega. Potrebbe essere questa una delle novità più rilevanti connesse alla rottura di Giovanni Toti con Forza Italia e alla creazione di 'Cambiamo insieme', il nuovo soggetto politico che sarà tenuto a battesimo a Matera a inizio settembre. Il governatore della Liguria è stato estremamente ...

Vittorio Feltri : "Forza Italia è morta. Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini si sono ammazzati a vicenda" : Disastro totale. Forza Italia è morta. Trattasi di suicidio. Dopo 26 anni di molte gioie e moltissimi dolori, Silvio Berlusconi ha staccato la spina al suo partito e lo ha soppresso per disperazione. Poiché, tuttavia, l' uomo non è di legno, non è rassegnato a scomparire dalla scena politica, nonost

Silvio Berlusconi - la verità : ecco perché ha ammazzato Forza Italia : Quando non sanno più che altro fare, i tedeschi invadono la Polonia; Silvio Berlusconi rifonda Forza Italia, ne fa una cosa più triste di prima e l' affida a qualcuno di cui si stufa dopo pochi minuti. I suoi parti sono tutti, invariabilmente, preceduti e seguiti da una spaventosa sindrome depressi

Silvio Berlusconi silurato anche da Renato Brunetta : "Fallimentare". Per Forza Italia è finita davvero : Caos totale in Forza Italia dopo il tavolo di lavoro di giovedì 1 luglio. Il risultato? Giovanni Toti molla il partito, Mara Carfagna - considerata fino a poco fa una fedelissima di Silvio Berlusconi - mette in discussione il suo percorso con gli azzurri. A terremotare gli equilibri, il "no" alle pr

Forza Italia a rischio implosione : che cosa sta accadendo nel partito del Cav : I due coordinatori, Giovanni Toti e Mara Carfagna, sono stati sconfessati da Berlusconi che ha creato un nuovo comitato di...

Toti via da Forza Italia - così la mossa di Berlusconi ha rivoluzionato i suoi piani. I numeri in Parlamento e il possibile “soccorso” di Mara Carfagna : Un salto nel vuoto senza rete di protezione. così in molti, nel centrodestra e non solo, descrivono la mossa con cui Giovanni Toti ha rovesciato il tavolo uscendo, di fatto, da Forza Italia dopo mesi da separato in casa. Soprattutto perché – i suoi fedelissimi lo confermano – non era questo il momento pensato per l’addio: le polemiche dei giorni scorsi servivano a preparare le dimissioni dal ruolo di coordinatore, per poi giocare il ruolo del ...

Toti via da Forza Italia senza paracadute - né in Parlamento né in Liguria. Il possibile “soccorso” di Mara Carfagna : Un salto nel vuoto senza rete di protezione. Così in molti, nel centrodestra e non solo, descrivono la mossa con cui Giovanni Toti ha rovesciato il tavolo uscendo, di fatto, da Forza Italia dopo mesi da separato in casa. Soprattutto perché – i suoi fedelissimi lo confermano – non era questo il momento pensato per l’addio: le polemiche dei giorni scorsi servivano a preparare le dimissioni dal ruolo di coordinatore, per poi giocare il ruolo del ...

Cosa sta succedendo a Forza Italia : "Ci sono le condizioni per cui ognuno vada per conto suo. Buona fortuna a tutti". L'annuncio dell'addio di Giovanni Toti a Forza Italia, al termine dell'odierno tavolo delle regole di Forza Italia, era considerato dai molti poco più che una formalità. Ma anche se annunciata, la rottura di Toti è avvenuta in circostanze concitate, che stanno ulteriormente agitando le acque in un partito che appare in ebollizione. La reazione più clamorosa ...

Sicurezza stradale a Scicli - appello di Forza Italia : Alla luce delle tragedie avvenute sulle strade in questi giorni d'estate, interviene il gruppo di Forza Italia al consiglio comunale di Scicli

«Ognuno per conto suo» Il governatore della Liguria Giovanni Toti dice addio a Forza Italia : La decisione di Silvio Berlusconi di varare un coordinamento di presidenza senza di lui sarebbe il motivo che ha spinto il governatore della Liguria a lasciare il movimento di centrodestra