Rapallo | tocca fili elettrici mentre esce dal mare | sedicenne folgorato | è grave

Fonte : fanpage

(Di sabato 3 agosto 2019) Il ragazzino in vacanza con la famiglia sulla riviera ligure, per motivi tutti da accertare, avrebbe inavvertitamenteto deistava uscendo dall'acqua ed era bagnato. Inevitabile la scarica elettrica che lo ha attraversato lasciandolo esanime a terra. I soccorritori son riusciti a salvargli la vita ma ora resta ricoverato in gravi condizioni.