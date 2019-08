Ponte Morandi | Di Maio | relazione da brividi | revocare concessione ad Autostrade

Di Maio e la perizia sul Ponte Morandi : «Via subito la concessione ad Autostrade : Il vicepremier: «Per 25 anni mancanza di interventi significativi di manutenzione» . Il titolo di Atlantiua, che controlla la società, arretra in Borsa.

Ponte Morandi - Di Maio : “Perizia mette i brividi - revocare subito concessione ad Autostrade” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio , commenta la relazione dei periti sulle condizioni del Ponte Morandi , pubblicata ieri: "Ci sono tante cose all’interno della perizia che mettono i brividi . Bisogna avviare al più presto il procedimento di revoca delle concessioni ad Autostrade per l’Italia".Continua a leggere

Ponte Morandi : Per i periti del gip la metà dei cavi era corrosa al 100% : Tra dodici giorni ricorrerà il primo anniversario della tragedia del Ponte Morandi . In un attimo, alle 11,36 del 14 agosto dell’anno scorso, il viadotto sul Polcevera si sbriciolò, divorando 43 vite umane. Oggi, sui giornali, l’esito della perizia degli esperti, chiamati dal Tribunale a giudicare la conservazione del viadotto e la sua manutenzione. La relazione, firmata dai professori Giampaolo Rosati, Massimo Losa e Renzo Valentini, ...

Ponte Morandi - i periti : "Degrado e corrosione" : Tiziana Paolocci La relazione dei tecnici incaricati dal gip: «Difetti esecutivi e scarsa manutenzione» A poco più di dieci giorni dal primo anniversario del crollo del Ponte Morandi a Genova, la città si organizza per commemorare le 43 vittime e alle 11.36 del 14 agosto le campane di tutte le chiese del capoluogo ligure suoneranno «a lutto». Il Consiglio dei ministri ha già deliberato la proroga dello stato di emergenza e il ...

Ponte Morandi - la perizia : difetti esecutivi e poca manutenzione : Per Autostrade la relazione degli esperti allontanerebbe "la causa del crollo dagli stralli", dato che la corrosione sarebbe stata su un numero limitato di cavi

Ponte Morandi - la relazione choc dei periti : «Corrosi fino al 100% i cavi di acciaio» : Anni di mancate manutenzioni efficaci a contrastare degrado e corrosione ma anche «difetti esecutivi» rispetto al progetto originario. Eccoli i due «indiziati» principali per...

Ponte Morandi - la relazione choc dei periti : “Difetti esecutivi e poca manutenzione” : La relazione tecnica dei tre esperti nominati del gip. Gli ultimi interventi di manutenzione ritenuti efficaci risalirebbero a 25 anni fa. Elevato grado di corrosione per i trefoli in acciaio. Autostrade replica: "I problemi rilevati non c'entrano con la capacità portante del Ponte"Continua a leggere