Tredici 3 | Netflix annuncia la data d’uscita con un grande colpo di scena

Il trailer di Tredici 3 svela data d’uscita e una nuova vittima : Netflix annuncia il rinnovo per la quarta e ultima stagione : C'è un nuovo mistero da risolvere in Tredici 3. L'annunciata terza stagione sta per arrivare su Netflix, pronta a sconvolgerci. Dopo aver scavato a fondo sul personaggio di Hannah Baker, capendo le motivazioni che l'hanno spinta a togliersi la vita, la controversa serie torna con un annuncio shock. Uno dei protagonisti è morto, e qualcosa ci dice che Tredici 3 si concentrerà sulla risoluzione del caso. La terza stagione prende così una piega ...

«Tredici» : la terza stagione arriva (a sorpresa) il 23 agosto su Netflix : Clay, l'eroe decadutoIl fantasma di HannahJustin, il teneroLe polaroidL'omosessualità di CourtneyWeinstein-BryceLa fragilità di TonyLa sorpresa di ZachAlex, il feritoTyler, il nuovo HannahJessica e la violenza sulle donneI ragazzi indossano l’abito scuro, si chiudono in un’espressione contrita che genera rabbia, disperazione, smarrimento. A ventinove anni dalla scomparsa di Laura Palmer, Netflix mette in piedi un nuovo tormentone: ...

19enne suicida dopo Tredici/ "Netflix ha distrutto mia famiglia - via la scena? Tardi" : La serie Tredici avrebbe indotto al suicidio di una 19enne, il dolore della madre che accusa Netflix 'scena tagliata? Troppo poco e troppo tardi!'.

Tredici - la censura di Netflix sulla scena del suicidio : Dopo due anni dal debutto della serie tv, Tredici – 13 Reasons Why – pubblicata sulla piattaforma Netflix nel 2017 con la prima stagione e successivamente nel 2018 con la seconda annata, subisce un taglio decisivo con la censura relativa alla controversa scena di suicidio. Tredici è una serie basata sull’omonimo romanzo 13 di Jay Asher e ruota intorno alle vicende che seguono il suicidio dell’adolescente depressa Hannah ...

Netflix ha eliminato dalla serie “Tredici” la scena in cui veniva mostrato un suicidio : Netflix ha deciso di eliminare dalla serie tv 13 Reasons Why (intitolata in italiano Tredici) una scena che mostra il suicidio di un’adolescente. La scena, che si trova nella prima stagione della serie e mostra il personaggio di Hannah Baker tagliarsi le

Tredici - a due anni di distanza Netflix modifica la scena del suicidio : Non è uno spoiler perchè non rivela svolte inaspettate ma anche, se non soprattutto, perchè la serie in questione è stata rilasciata da due anni, se però non avete visto Tredici - 13 Reasons Why e la sua prima stagione rilasciata nel 2017 da Netflix, forse potrebbe essere meglio non proseguire nella lettura.Fin dal suo rilascio Tredici - 13 Reasons Why ha fatto molto discutere, di fatto è un teen drama che affronta un tema controverso come il ...

Netflix rimuove la scena del suicidio di Hannah in Tredici dopo le polemiche - ma si rischia di perderne il messaggio : Due anni fa, la controversa scena del suicidio di Hannah in Tredici aveva creato scalpore tra i giovanissimi. Ma soprattutto molta preoccupazione da parte dei loro genitori. È un dato di fatto che la parola "suicidio" è diventata, nell'arco di questo tempo, una delle più ricercate su Google. Tredici, basata sul romanzo 13 di Jay Asher, è stata comunque acclamata dalla critica, che ha lodato le interpretazioni degli attori e le delicate ...

Tredici - Netflix cancella la scena del suicidio dal finale della prima stagione : Tredici, Netflix cancella la scena del suicidio di Hannah dal finale della prima stagione.Dopo poco più di tre anni dal lancio, Netflix ha deciso di rimuovere la scena del suicidio nell’ultimo episodio della prima stagione di 13 Reason Why (Tredici). La scena, della durata di quasi tre minuti, mostrava il personaggio di Hannah (Katherine Langford) prendere una lametta e togliersi la vita nella vasca da bagno.Sua madre, che ha notato ...