Traffico Roma del 01-08-2019 ore 20 | 00

(Di giovedì 1 agosto 2019) CODE PER INCIDENTE IN USCITA DALLA CAPITALE TRA LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE, IN DIREZIONE DI NAPOLI. CODE A TRATTI PERINTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E LANINA; SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA ED ANCORA A SEGUIRE E TRA LO SVINCOLO DI VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA. CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24, VERSO SAN GIOVANNI. CODE PERINTENSO SULLA VIA PONTINA TRA IL GRA E CASTELNO, IN DIREZIONE DI POMEZIA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. CODE PERINTENSO SULLA VIA C. COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DALLE 22.00 DI QUESTA SERA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO OLIMPICO. RIAPERTURA PROGRAMMATA ...

