MotoGp – Vinales più concentrato che mai | “sono pieno d’energia! Test? Non mi piace

Maverick Vinales MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : “La moto è diversa - ho buone sensazioni : mi sento al massimo” : Maverick Vinales è uno dei piloti più in forma del momento nel Mondiale motoGP, lo spagnolo ha vinto ad Assen e ha conquistato il secondo posto in Germania prima della pausa estiva. L’alfiere della Yamaha sembra aver trovato un buon feeling con la sua moto, ha risolto i problemi di inizio ed è salito al quinto posto in classifica riuscendo così a precedere il compagno di squadra Valentino Rossi di cinque punti. Il 24enne vuole essere ...

MotoGp - Viñales guarda col sorriso ai prossimi impegni : “arrivano due piste che amo - ma bisogna tenere gli occhi aperti” : Il pilota della Yamaha ha parlato in vista del Gran Premio di Brno, per il quale si è preparato al meglio nel corso della pausa estiva La vittoria di Assen e il secondo posto al Sachsenring, Maverick Viñales ha chiuso al meglio la sua prima parte di stagione, risultando il migliore tra i piloti della Yamaha. AFP/LaPeresse Messa alle spalle la pausa estiva, lo spagnolo non ha nessuna intenzione di arrestare la sua striscia positiva, ...

MotoGp – Jarvis e le debolezze di Maverick Vinales : “cade troppo facilmente in una spirale negativa” : Lin Jarvis, le debolezze di Maverick Vinales e la separazione dello spagnolo con Ramon Forcada: le parole del team director Yamaha Negli ultimi giorni Lin Jarvis ha fatto tanto discutere con le affermazioni riguardanti Valentino Rossi. Da Motorsan.es, adesso arrivano delle nuove dichiarazioni riguardanti questa volta Maverick Vinales: il team director Yamaha ha parlato delle difficoltà del pilota spagnolo. “Sei sempre preoccupato quando ...

MotoGp - Meregalli rompe gli indugi : buonissime notizie per Valentino Rossi e Maverick Viñales : Il Team Director della Yamaha ha paventato alcune importanti novità in vista dei test di Brno del pRossimo 5 agosto La stagione della Yamaha è stata finora alquanto altalenante, caratterizzata da periodi positivi e altri molto meno buoni. La vittoria di Viñales ad Assen ha leggermente rasserenato l’ambiente, anche se le difficoltà di Valentino Rossi continuano a pesare. Passi avanti comunque stanno arrivando eccome, visto che Maio ...

MotoGp – Vinales sincero : “potevamo solo chiudere dietro Marquez. Appena ho visto Crutchlow dietro ho detto : cavolo!” : Maverick Vinales chiude secondo il Gp di Germania e ammette di non aver potuto fare di meglio. Il pilota spagnolo fa sorridere con una particolare esclamazione sul terzo posto di Crutchlow Secondo posto per Maverick Vinales nel Gp di Germania. Il pilosta spagnolo ha chiuso dietro uno strepitoso Marc Marquez, consapevole di non poter fare di meglio. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il pilota Yamaha ha analizzato così la gara: ...

MotoGp – Marquez svela la sua strategia - Vinales e Crutchlow sorridono sul podio : le parole dei primi 3 piloti dopo il Gp di Germania : Marc Marquez svela la strategia che lo ha portato alla vittoria, Vinales e Crutchlow contenti per essere finiti sul podio: le parole dei primi 3 piloti del Gp di Germania Intervistato nel post gara Marc Marquez ha dichiarato: “strategia perfetta. La partenza non è stata delle migliori, ma già dalla seconda curva ero in testa. L’idea era di fare due giri un po’ più lenti e poi spingere. Faceva parte della strategia e ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGp GP Germania 2019 : “Contento del mio giro - dalla FP4 ho trovato il giusto feeling” : Maverick Vinales è decisamente sorridente e soddisfatto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP. Lo spagnolo del team Yamaha ha chiuso al terzo posto alle spalle dell’imprendibile Marc Marquez e dello scatenato Fabio Quartararo di questo periodo. Per l’ex Suzuki continua il periodo di ottima forma, sua e della moto, che gli ha reso possibile di tornare sul gradino più alto del podio ad Assen. Andiamo ...

MotoGp - Viñales svela la sua strategia : “nei primi giri della gara studierò Marquez - ecco cosa ho in mente” : Lo spagnolo ha ammesso di non aver compiuto un giro perfetto, utile comunque ad ottenere la prima fila della griglia di partenza del Gp di Germania Maverick Viñales riesce a centrare l’obiettivo prefissato prima delle qualifiche, ottenendo la prima fila sulla griglia di partenza del Gp del Sachsenring. AFP/LaPeresse Un’ottima prestazione quella del pilota Yamaha, che ha comunque ammesso ai microfoni di Sky Sport di aver ...

MotoGp Germania - decima pole di fila per Marquez. Seguono le Yamaha di Quartararo e Vinales. Rossi solo 11esimo : Marc Marquez ottiene la pole position al Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale MotoGp. Il pilota spagnolo ha preceduto le due Yamaha di Fabio Quartararo e di Maverick Vinales. Valentino Rossi, passato dalla Q1, scatterà dall’undicesima casella. Qualifica da dimenticare per la Ducati: Petrucci è finito per terra nella fase clou della sessione e non è riuscito a migliorarsi, chiudendo in dodicesima posizione. Alle sue spalle ci ...

MotoGp - Marquez e il gioco di sguardi ai box con Viñales : “non avevo intenzione di…” : Il pilota campione del mondo ha analizzato le qualifiche del Gp di Germania, esprimendo le proprie sensazioni dopo la pole ottenuta Marc Marquez centra la pole position in Germania, la decima consecutiva per lo spagnolo impreziosita anche dal record di tutti i tempi fatto segnare sul circuito tedesco. AFP/LaPresse Il rider della Honda lascia solo le briciole ai propri avversari, seguendo alla lettera la strategia utilizzata anche lo scorso ...

MotoGp – Marquez si gode la 10ª pole al Sachsenring - Quartararo sorride e Viñales recrimina : le parole dei top-3 nel parco chiuso : Le prime parole nel parco chiuso di Marquez, Quartararo e Viñales: i piloti che completano la prima fila del Gp del Sachsenring Decima pole consecutiva per Marc Marquez in Germania, diventato ormai un vero e proprio feudo dello spagnolo. Il pilota della Honda ottiene anche il record della pista, lasciando solo le briciole a Quartararo e Viñales, che completano la prima fila. AFP/LaPresse Felice e soddisfatto nel parco chiuso Marc Marquez: ...

MotoGp – Concluse le FP4 del Sachsenring : Vinales davanti a Marquez - disastro Ducati! [TEMPI] : Concluse le FP4 del Gp di Germania: Maverick Vinales chiude davanti a Marquez e Rins. Ottavo posto per Valentino Rossi. disastro Ducati: Dovizioso 14°, Petrucci 19° In attesa delle qualifiche, i piloti di MotoGp scendono in pista per le FP4, l’ultima sessione di prove libere per mettere a posto il set up della moto e scegliere le gomme adatte per firmare la pole position. Il più veloce della quarta ed ultima sessione di prove libere ...