Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 1 agosto 2019) Mai si era vista una conferenza stampa in bermuda, costume, insomma ino come diavolo volete chiamare l’abbigliamento di Salvini al Papeete Beach, trasformato nella sede estiva del Viminale. Metafora poco metafora, di una continua commedia dell’assurdo entro cui si muove e fa muovere il suo universo politico. E davvero non si capisce perché i giornalisti debbano scarpinare nella sabbia calda, per assistere al puro teatro deldesnudo, in infradito e infastidito dalla camicia sbottonata fino all’ombelico, che dopo un po’ scompare per esibire il petto volitivo ai selfie.È un combinato disposto di onnipotenza e paura quello che va in scena al Viminale Beach, nelle invettive ai giornalisti, nei toni sopra le righe, nelle battute da bar di provincia per fuggire alle domande sul tema che più lo angoscia, la vicenda russa, ...

HuffPostItalia : Ministro in mutande - Salvato68652937 : RT @HuffPostItalia: Ministro in mutande - lucamarchesell3 : RT @HuffPostItalia: Ministro in mutande -