Mika sulla cover di Vanity Fair

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 1 agosto 2019)nasce il 18 agosto del 1983 a Beirut (Libano) da madre libanese e padre statunitense. Terzo di cinque fratelli, si trasferisce con la famiglia prima a Parigi poi a Londra. Comincia a comporre canzoni sin da piccolo, ma riesce a farsi conoscere tramite MySpace. Nel 2016 pubblica Grace Kelly, il suo primo singolo di successo. Poliglotta, soffre di una forma di dislessia che tuttora gli impedisce di leggere gli spartiti musicali. Oggi è uno dei cantanti di maggiore successo. Il 4 agosto 2012, su Instinct, fa ufficialmente coming out. Lui e il suo compagno Andreas vivono a Londra lontano dai riflettori. Ha lavorato anche in tv, partecipando a X Factor in Italia e The Voice in Francia Nel 2019torna con un nuovo singolo, Ice Cream, e sta per partire la Revelation Tour.

Alessan66244229 : @mikasounds Buonasera Mika.Ho visto il video della esibizione di Te con @AndreaBocelli , ti ho visto emozionato e… - Mika_14_27 : #F1 #GermanGP 'Un po' di apprensione sulla macchina di Leclerc' - laccountdouble : RT @sofixsofix86: #Mika a @radio105 #105MiCasa 'L'impressione che abbiamo della fama è sbagliata, quando cammino in America mi sento normal… -