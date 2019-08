Clima | “i ghiacciai dello Stelvio sono sempre più neri e fragili | l’aumento delle

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2019) La notte del 3 giugno 1917 cinque soldati scelti guidati dal sergente degli Alpini Giuseppe Tuana Franguel arrivarono in cima alo dopo aver scalato nell’oscurità una via di neve perenne e roccia per riprendersi la vetta del Gran Zebrù, a quasi 4mila metri di quota, occupata due settimane prima dagli Schützen di Nauders. Un’impresa che a un secolo di distanza sarebbe assai più semplice, perché quell’ascesa di 700 metri è compostapiù da roccia e meno di ghiaccio, ridotto a una “pappa” marroncina in un’area più ampia anno dopo anno. Una condizione simile a quella delo dei Forni,del gruppo dell’Ortles-Cevedale, nel Parco Nazionale. Lo studio sui detriti: così il ghiaccio diventa nero La situazione drammatica è cristallizzata in uno studio dell’Università Statale di Milano, condotto da un team ...

