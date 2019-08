Accordo TIM e SKY per proporre i grandi eventi sportivi e di intrattenimento

Accordo Tim-Sky - il calcio è anche su Tim Vision : Accordo Tim-Sky, il calcio e lo sport ‘sbarcano’ anche su Tim Vision. Accordo “che pone fine ad una disputa contrattuale nata alcuni anni fa“. Tim, spiega una nota, ha la possibilità di commercializzare l’offerta NowTV-Ticket Sport che contiene eventi sportivi di grande rilevanza quali le 7 partite su 10 della serie A Tim. “Questo tassello importante consentira’ la realizzazione di un pacchetto di ...

Palermo : minori e vittime vulnerabili - siglato Accordo tra Ordine psicologi e procura : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - Un protocollo d'intesa tra l'Ordine degli psicologi della Sicilia e la procura di Palermo, per disciplinare il ricorso a psicologi nelle attività della procura e, in particolare, per l'ascolto di minori e vittime vulnerabili, anche se maggiorenni. Sottoscritta dal pres

Fra Tim e Infratel Accordo per la fibra in 600 comuni : accordo fra Tim e Infratel sulla fibra. La compagnia telefonica guidata da Luigi Gubitosi e la società in house del Ministero dello Sviluppo economico hanno siglato un accordo che consentirà di “accendere” tutte le infrastrutture di accesso della rete pubblica in fibra ottica realizzata da Infratel in 8 Regioni (Abruzzo, Sardegna, Toscana, Puglia, Calabria, Lazio, Lombardia e Marche) in circa 600 comuni

Calciomercato Fiorentina - vicino l’Accordo con il Sassuolo per l’arrivo di Boateng : le ultime : Il club viola ha ormai quasi raggiunto l’accordo con i neroverdi per Boateng, in mattinata previsto un altro incontro tra le parti La Fiorentina si avvicina con decisione a Kevin Prince Boateng, il centrocampista ghanese è stato individuato dal club viola come il giocatore giusto per completare il reparto offensivo di Vincenzo Montella. L’accordo con il Sassuolo è ormai in via di definizione, in mattinata le parti si ...

Sport e Salute-Coni - vicino l’Accordo : incontro tra Malagò e Sabelli - da definire gli ultimi dettagli : Ore molto calde per la definizione del contratto di servizio che regolerà il rapporto tra Coni e Sport e Salute. I due Presidenti Giovanni Malagò e Rocco Sabelli si sono incontrati nella giornata di ieri e si incontreranno nuovamente oggi, devono concordarsi definitivamente sul perimetro d’azione dei due enti: come riporta la Gazzetta dello Sport, il Coni dovrebbe occuparsi di tutta la preparazione olimpica gestendo i centri di Formia, ...

Tim e Vodafone firmano Accordo per condivisione della rete 5G : Facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 21 febbraio 2019, TIM e Vodafone hanno firmato oggi gli accordi relativi all’estensione del vigente accordo di condivisione delle infrastrutture passive con INWIT e per la condivisione della componente attiva della rete mobile. In merito al progetto di condivisione delle componenti attive della rete, TIM e Vodafone svilupperanno congiuntamente l’infrastruttura 5G per una più ...

Rete 5G - Accordo Tim-Vodafone per mettere in comune 22mila torri di trasmissione. E ridurre il debito dell’ex monopolista : Telecom Italia chiude la partita delle torri di trasmissione per il 5G e prevede 800 milioni di sinergie in dieci anni. Ma intanto, oltre agli stessi benefici, la rivale Vodafone incassa più di due miliardi dalla cessione delle sue torri italiane e si ritrova socio di Inwit, finora controllata solo da Telecom. “E’ un’operazione vincente per tutti”, ha precisato l’ad dell’ex monopolista italiano, Luigi Gubitosi, che ha ...

Tennis – Accordo multimilionario : Amazon Prime trasmetterà il Roland Garros dal 2021 al 2023 : Il Roland Garros verrà trasmesso su Amazon Prime dal 2021 al 2023: Accordo sui diritti fra il colosso americano e France Telvision Amazon Prime e France Television hanno stretto un importante Accordo sui diritti tv per la trasmissione del Roland Garros dal 2021 al 2023. Tagliato fuori Eurosport dopo 27 anni, il colosso dell’e-commerce statunitense trasmetterà le partite del Lot 2, quelle che si disputeranno sul nuovo campo ...

Calciomercato Napoli news/ Pepè : Accordo a 80 milioni - i dettagli - ultime notizie - : Calciomercato Napoli news, trovato l'accordo fra gli azzurri e il Lille per Nicolas Pepé: un'intesa da 80 milioni, con contropartite e bonus

Sbarco sulla luna - Armstrong morì per malasanità - un Accordo segreto da 6 milioni di dollari chiuse la vicenda : la rivelazione del New York Times : Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla luna, morì per malasanità, secondo quanto afferma il New York Times. Le cure che gli furono offerte dal Mercy Health-Fairfield Hospital dopo l’intervento al cuore nel 2012, quando aveva 82 anni, non erano adeguate. La famiglia accusò subito l’ospedale per la morte del famoso astronauta. Lo scontro, alla fine, si risolse con un accordo segreto da sei milioni di dollari per la famiglia, per ...