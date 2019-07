Nathalie Birli | un uomo la sequestra e tenta di soffocarla | lei lo convince a liberarla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Stava andando in bicicletta nei dintorni di Graz quando unl’ha urtata con la sua auto e l’hata. “Quando ho ripreso conoscenza, ero nuda e legata in una poltrona in una vecchia casa“, ha detto, triatleta professionista austriaca, al giornale tedesco Kronen Zeitung. “Mi ha costretta a bere alcolici e poi hato di soffocarmi in una vasca di acqua fresca“. La situazione stava per volgere al peggio ma la ragazza, 27 anni, ha saputo trovare il modo per uscirne: quando ha fatto i complimenti all’per le orchidee che aveva in casa, lui si è subito messo a raccontare della sua passione per il giardinaggio e alla fine ha deciso di riaccompagnare a casa la ragazza sulla bicicletta. Il gps installato sulla bici ha poi permesso alla polizia di rintracciare il rapitore. Secondo quanto riportato da AFP, il 33enne avrebbe ...

