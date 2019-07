Arisa spiega perché porta i capelli rasati | Non solo per stile | tendo a

Fonte : blogo

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Come porti i, bella? È quello che si chiedono in molti ogni qualvolta che la cantante di Sincerità decide di cambiare look e di mostrarsi sui social con una nuova acconciatura. Dall'iconico caschetto di Sanremo 2009, alla lunga parrucca liscia castana che tante polemiche scatenò tra i fan,non ha mai nascosto una particolare indole trasformista. Tuttavia, dietro al desiderio di un nuovo taglio, non c'è sempre un'esigenza modaiola: l'artista ha rivelato in un'intervista al settimanale DiPiù di soffrire di un disturbo che la induce a strapparsi ciocche di, che è quindi spesso obbligata are. Taglio inonper avere unopiù sbarazzino, ma anche per un’altra ragione. Nei momenti di stressa toccarmi i, ad accarezzarli, e a volte mi faccio prendere così tanto da questo mio gesto che invece di sfiorarli e toccarli ...

