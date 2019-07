Nel foggiano un incendio distrugge 33 mezzi per la raccolta dei rifiuti | si indaga

Bimba di sette mesi muore insieme al padre in un incidente Nel Foggiano : Claudio Carollo Oltre alle due vittime, sono rimasti ferite altre quattro persone dei tre veicoli coinvolti nell'incidente in una galleria vicino al Comune di Mattinata. Gli inquirenti indagano sulle dinamiche dello scontro Un uomo di 34 anni e sua figlia di appena sette mesi sono morti in un incidente in galleria, nel Foggiano. Il padre della neonata si chiamava Antonio Penza, ed era di San Fernando di Puglia, in provincia di ...

Incidente stradale Nel foggiano : morti padre e figlioletta di 7 mesi : Drammatico Incidente stradale nel Foggiano: due persone sono morte questa mattina mentre percorrevano la statale 688 di Mattinata. Stando alle prime informazioni, le vittime dell'Incidente sarebbero un uomo e la figlioletta di appena sette mesi. La ricostruzione è ancora al vaglio degli inquirenti.

'Drug wash' - arresti Nel Foggiano : 10.43 Dall'alba è in corso, in provincia di Foggia, una operazione antidroga da parte di carabinieri e finanzieri. Gli investigatori stanno eseguendo diverse ordinanze di custodia e perquisizioni con l'impiego di un centinaio di uomini dei reparti specializzati delle Forze dell'Ordine. Smantellato un sodalizio criminale radicato a Lucera ma spintosi fino al vicino Molise. Il nome convenzionale dell'indagine in questione, coordinata dalla ...

Reati contro la P.A. - arrestato sindaco leghista Nel Foggiano : Il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, esponente della Lega, è stato arrestato e posto ai domiciliari nell’ambito di una indagine della procura di Foggia su presunte irregolarità nelle gare per l’aggiudicazione di commesse pubbliche. Arrestati anche un altro amministratore pubblico e un imprenditore. L’ordinanza cautelare riguarda in tutto 15 persone: gli altri 12, tra pubblici ufficiali e professionisti, sono ...

Maltempo in Puglia : nubifragio Nel foggiano - danni e disagi a San Severo : Forti temporali si sono registrati nelle scorse ore in Capitanata, nel Foggiano: un violento nubifragio si è abbattuto su San Severo causando diversi danni e disagi. Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia. Si sono registrati allagamenti soprattutto in via Lucera e via Apricena dove l’acqua ha raggiunto anche i 40 cm. Allagati esercizi commerciali, diversi capannoni, e numerose le auto rimaste in ...

Maltempo : vento e grandine Nel foggiano - numerosi danni ai tetti e rami caduti : vento e forte e grandine si stanno abbattendo su gran parte della provincia di Foggia e, in particolare, sul Gargano. numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale e dei vari distaccamenti per alberi caduti e diversi allagamenti. Le zone piu’ colpite sono Manfredonia, Mattinata ma anche San Marco in Lamis. A Torre Mileto, frazione di San Nicandro Garganico, i pompieri e squadre della protezione civile sono ...

"Merito la pena di morte". L'uomo che ha strangolato la fidanzata Nel foggiano parla al Gip : “Merito la pena di morte”. Avrebbe detto così Francesco D’Angelo - il foggiano di 37 anni che ha confessato di aver strangolato la fidanzata Roberta Perillo giovedì scorso a San Severo (Foggia) - all’udienza di convalida davanti al Gip del Tribunale di Foggia, Maria Luisa Bencivenga.L’uomo è stato interrogato per un’ora e ha ribadito la confessione fornita giovedì notte al pubblico ...

Omicidio Nel foggiano : strangola la fidanzata ma non ricorda l'accaduto : Ha confessato di aver strangolato la fidanzata ma ha un ricordo confuso di quanto accaduto nell’appartamento di via Rodi a San Severo (FG), Francesco D’Angelo, il 37enne fermato con l’accusa di Omicidio nei confronti della fidanzata Roberta Perillo di 32 anni.L’uomo è stato interrogato nella tarda serata di ieri dal pubblico ministero Alessio Marangelli della procura di Foggia al quale ha più volte ribadito ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : “Due trombe d’aria nel Brindisino e Nel foggiano - grandine a Bari” [VIDEO] : ”Due trombe d’aria hanno spazzato via produzioni e sradicato alberi a Fasano in provincia di Brindisi e tra San Severo e San Marco in Lamis in provincia di Foggia, oltre all‘alluvione che ha creato vere e proprie cascate d’acqua a San Giovanni Rotondo”, segnala Coldiretti Puglia, che sottolinea una tendenza alla tropicalizzazione e una più elevata frequenza di manifestazioni violente, grandine di maggiore ...

Maltempo in Puglia : intense grandinate Nel foggiano - danni alle coltivazioni : Un leggero cedimento in quota della struttura anticiclonica presente sull'Italia ha favorito lo sviluppo di instabilità atmosferica pomeridiana in Puglia, dopo un lungo periodo di bel...

Puglia : grandinate devastano intere coltivazioni Nel foggiano : Temporali di forte intensità hanno interessato nel pomeriggio di ieri i territori di confine fra Puglia e Basilicata (guarda qui le immagini del nubifragio a Potenza). In queste ore si contano i...