Meloni | ‘Al voto e poi governo FdI-Lega per 5 anni’ E attacca Gozi | ‘Cosa gli deve

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) “Spero in nuove elezioni subito: se questoandasse a casa ora e se le celebrassimo immediatamente, è sotto gli occhi di tutti che ci sarebbero un’altra maggioranza e un altro. Quale? Un esecutivo dai numeri molto importanti, che Fratelli d’Italia farebbe sicuramente con la, fatto di persone che vanno d’accordo sulle grandi questioni e capace di durare cinque anni “. Sono le parole della deputata di Fratelli d’Italia, Giorgia, intervistata nella trasmissione “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24.commenta la crescita di consensi per il suo partito: “Io credo che l’Italia abbia voglia e bisogno di qualcuno che dica le cose come stanno. In un’Italia, in cui si dicono tantissime bugie e il politicamente corretto di fatto ha offuscato la mente di molti, la gente si fa delle domande ...

TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Dossier: l'inquietante sospetto di Giorgia Meloni su Sandro Gozi, il piddino al soldo di Macron#agenziaVISTA https://t… - Epesses59Tigre : RT @carlakak: Non solo il M5S ma anche Salvini e Meloni chiedono urgenti chiarimenti sul ruolo appena assegnato da Macron al PDocchio Gozi.… - RRivellini : Al Senato sul decreto sicurezza bis la #lega aspetta voti di altre forze politiche ( #meloni ) perché i voti di #5S… -