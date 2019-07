Ekaterina Karaglanova | l’influencer trovata morta | il suo corpo era in una valigia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Ilsenza vita di, 24 anni, è stato trovato in unaall’interno dell’appartamento che la ragazza aveva preso in affitto, a Mosca.era una famosa influencer e aveva oltre 85.000 follower su Instagram. Il cadavere, con la gola tagliata, è stato trovato venerdì ma solo oggi le autorità hanno deciso di rendere noto l’accaduto. Nell’appartamento della giovane influencer non sono stati trovati segni di colluttazione né l’arma del delitto. La famiglia della ragazza si era allarmata perché non riusciva a contattarla da alcuni giorni. Secondo il quotidiano Moskovsky Komsomolets,aveva da poco iniziato una nuova relazione. Gli inquirenti non escludono un movente passionale. La 24enne programmava di andare in Olanda per festeggiare il compleanno: oggi, 30 luglio, avrebbe infatti compiuto 25 ...

antonio13674643 : Russia, influencer Ekaterina Karaglanova trovata morta: il corpo era in una valigia : A CHI VA IL MERITO DI QUESTO ???????? -