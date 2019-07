Terremoto ad Atene | scossa di 4 6 | paura per i turisti in Grecia

Terremoto in Grecia - nuova forte scossa ad Atene : Una nuova forte scossa di Terremoto ha colpito oggi pomerigigo la capitale della Grecia, Atene. La scossa, di magnitudo 4.2, s’è verificata pochi minuti fa, alle 18:09, con epicentro a Magoula, pochi chilometri a nord/ovest dal centro cittadino, nella stessa area colpita lo scorso 19 Luglio dal Terremoto di magnitudo 5.1 che aveva mandato nel caos la città ellenica. Stavolta, fortunatamente, la scossa è stata più lieve ma comunque ...

Terremoto in Grecia - scossa di 5.3 ad Atene : panico - gente in strada e blackout. «Gli oggetti tremano» VIDEO : Una forte scossa di Terremoto ha colpito poco dopo le 13 ora italiana Atene e tutta l'Attica, causando panico tra residenti e turisti che si sono riversati nelle strade ma nessun ferito grave,...

Terremoto Atene oggi : magnitudo e danni - le ultime notizie in diretta : Terremoto Atene oggi: magnitudo e danni, le ultime notizie in diretta La Grecia, come l’Italia, nell’ultimo periodo sono stati spesso soggetti a forte scosse di Terremoto. oggi è stata la volta di Atene dove è stato avvertita una scossa di magnitudo 5,1 che pur non causando gravi danni ha fortemente spaventato la popolazione. Terremoto Atene oggi, l’epicentro L’epicentro è stato segnalato a 22 chilometri a ...

Terremoto ad Atene di 5.3 : crollati edifici disabitati in centro - tre feriti lievi : Terremoto, forte scossa oggi ad Atene di magnitudo 5.3 alle 14.13 locali (le 13.13 in Italia). L'epicentro è segnalato 23 km a nordovest della capitale della Grecia, a 20 km di...

