Ragazzo bendato | Salvini | Unica vittima il carabiniere

La foto del Ragazzo bendato in caserma fa il giro del mondo : La foto di Christian Gabriele Natale Hjorth, bendato dopo l’arresto, finisce anche sui media internazionali, con la Cnn che la pubblica in evidenza sulla home del suo sito. I carabinieri “hanno avviato un’indagine sull’immagine shock che mostra uno dei due giovani americani arrestati per l’uccisione” di Marcio Cerciello Rega, “bendato” in caserma, si legge sul sito dell’emittente americana , ...