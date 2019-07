I dubbi risolti e quelli che restano sull' omicidio del carabiniere

Fonte : agi

(Di domenica 28 luglio 2019) È stato convalidato il fermo di Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee, i due cittadini americani indagati per l'del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. I giovani turisti hanno fornito una versione dei fatti leggermente diversa, ma nei confronti di entrambi le prove raccolte dai carabinieri del Nucleo Investigativo sono "gravi e concordanti" e si avvalgono di numerose testimonianze che sono risultate fondamentali alla risoluzione del caso. Se dal decreto di fermo non emergono quindia responsabilità dei due diciannovenni nella morte del vicebrigadiere, rimangono ancora punti da chiarire per quanto riguarda l'esatta dinamica dei fatti. Su alcuni abbiamo ricevuto delucidazioni da fonti investigative. Su altri, invece, gli interrogativi rimangono. Perché i due carabinieri non hanno sparato? Mario Cerciello Rega, ucciso con otto ...

