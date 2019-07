Disdetta TIM Fisso per decesso | modulo da compilare | regolamento e contatti per l’invio

Fonte : correttainformazione

(Di domenica 28 luglio 2019) Sfortunatamente dopo aver perso una persona cara capita di doversi occupare di alcune faccende burocratiche piuttosto rognose e alle quali non ci si vorrebbe neanche pensare. Un esempio, che sarà l’argomento dedicato a quest’articolo, è ladel contratto telefonico intestato al cliente defunto: laTimper. In seguito ad un lutto, purtroppo, tra le tante cose è opportuno se non doveroso che parenti o amici provvedano a porre fine ad una serie di abbonamenti ai quali il cliente era sottoscritto, affinché si interrompano il prima possibile tutti quei pagamenti ad essi destinati. Come molto spesso accade, queste pratiche possono richiedere del tempo che, in particolari circostanze contraddistinte da tale delicatezza, come il lutto, si vorrebbe piuttosto dedicare al ricordo della persona. Meglio, perciò, cercare di risolvere tutto molto in fretta. E dato che ...

