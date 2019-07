Cesenatico | ragazza vaga di notte seminuda | Non ricordo niente

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 28 luglio 2019) Federico Garau La giovane, subito assistita da alcuni passanti e dai carabinieri, non ha saputo spiegare cosa le fosse accaduto. Oltre ad essere svestita, non aveva più con sé il telefono, il portafogli ed i documenti. Sul caso è stata aperta un'inchiesta e viene vagliata ogni ipotesi È mistero asu quanto accaduto giovedìad unadi 20 anni, vistareed in stato confusionale per il centro cittadino. Secondo quanto riportato da "Il Resto del Carlino", la procura della Repubblica di Forlì ha già avviato un'indagine sull'episodio. Sono all'incirca le 4:00 quando alcuni passanti contattano le forze dell'ordine per segnalare la presenza della giovane. Svestita e sotto choc, la 20enne si aggirava lungo viale dei Mille, senza saper spiegare che cosa le fosse accaduto. Raggiunta ed assistita dai carabinieri della stazione di, non è ...

