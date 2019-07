F1 Gran Premio di Germania | Hamilton in pole Disastro Ferrari | Vettel e Leclerc fermati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2019) Il campione del mondo in carica e leader del Mondiale, Lewis, ha conquistato la quartaposition consecutiva e domani partirà per primo neldi F1 di. L’inglese della Mercedes ha girato in 1’11″767, precedendo l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’12″113) e il finlandese Valtteri Bottas (1’12″129). Giornata da dimenticare invece per leentrambe bloccate da problemi tecnici: Charlesnon è riuscito a scendere in pista nel Q3 per problemi tecnici alla sua macchina e domani in griglia scatterà decimo. Ancora peggio è andata a Sebastian, che ha alzato bandiera bianca già nel Q1, anche lui per un guasto al turbo, e domani partirà ultimo. “Appena uscito dai box ho perso potenza e sono dovuto rientrare. Mi sento vuoto, è una delusione amara”, ha spiegato. “Pensavo di avere ...

