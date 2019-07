Corriere di Amazon defeca nel giardino di una donna a cui doveva consegnare un pacco

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2019) Undihato neldella casa di unaa cuiun. La scena è stata immortalata in un video girato da Rebekah Eleanor Read, la signora che lo stava aspettando e poi pubblicato sui social, dove è diventato presto virale. È successo nei giorni scorsi a Swindon, nel Wiltshire, in Gran Bretagna. Come lei stessa ha raccontato ai giornali inglesi ai quali ha denunciato l’accaduto, era in casa ad aspettare ilspedito daquando si è affacciata alla finestra e si trovata davanti l’incredibile scena. “Sembra divertente, ma in realtà non lo è – ha scritto su Facebook Rebekah – unha sentito il bisogno di scavalcare il nostro recinto,re nel nostro, gettare i fazzoletti sporchi per poi scavalcare di nuovo e andare via”.è stata costretta a scusarsi con laper quanto accaduto, spiegando che ...

dunsheart : @AmazonHelp È spedito da Amazon. E comunque ho pagato 5.99 euro per la consegna tassativa in data odierna e il corr… - UmbertoOlivo : .@amazon, da sempre sinonimo di qualità enorme per i clienti, ha dovuto chiedere scusa per quanto accaduto in UK! - Barilu7 : RT @TweetNewsIta: Arriva il corriere di Amazon e defeca nel giardino del destinatario. L’azienda si scusa -