Wind All Inclusive Special 100 Easy Pay | minuti illimitati | 200 SMS e 100 GB di internet

Wind sta provando a riconquistare alcuni ex clienti con le offerte winback All Inclusive Flash 50 a 8,99 euro e All Inclusive Special 50 a 9,99 euro.

L'operatore Wind Tre ha aggiornato la mappa della copertura della Super Rete 4.5G aggiungendo le province di Reggio Emilia, Ferrara e Rovigo e arrivando quindi a un totale di 44 province supportate da questa Rete. Secondo quanto pubblicato nel sito ufficiale, l'implementazione della Super Rete 4.5G ha migliorato la qualità della voce del 30% e la velocità media di download del 250%.

Wind lancia l'offerta All Inclusive Special 100 Easy Pay, che offre minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di internet a 9,99 euro al mese. Interessante, vero?

Wind e Tre stanno iniziando a mandare oggi i primi SMS relativi alle rimodulazioni che colpiranno alcune offerte a partire da agosto/settembre.

Le offerte estive dell'operatore Wind introducono alcune novità nel listino che partirà dal 22 Luglio e che interessano le offerte All Inclusive Senior, All Inclusive Young e Tourist Pass.

Brutta sorpresa al rientro dalle vacanze per alcuni clienti Wind e tre, che si troveranno una fastidiosa rimodulazione, con costi aggiuntivi fino a 2 euro.

Windows : falso allarme del System File Checker : Lo strumento di Windows per l’analisi e correzione dei File di sistema ha da poco presentato un errore relativo ad alcuni File, ma è solo un falso allarme. Windows 10 – SFC SFC (System File Checker) è uno strumento integrato negli OS di casa Microsoft e permette di analizzare e verificare l’integrità dei File di sistema. Tramite l’inserimento del comando “sfc/scannow” è possibile avviare una scansione dei File protetti dal sistema, sostituendo i ...

Consegne di PC in crescita grazie a Windows 7 e alla paura dei dazi statunitensi : Contro ogni aspettativa, fra maggio e giugno 2019 il mercato dei PC ha ripreso a crescere, segnando una crescita su base annua del 4,7% secondo la società di ricerche di mercato IDC e dell’1,5% secondo i calcoli di Gartner. Differenze percentuali dovute a differenti metodi di rilevamento (Gartner non include i Chromebook nei conteggi), e che comunque sono stime preliminari sulle Consegne, da consolidare in seguito con i dati definitivi. ...

Scopriamo insieme quali sono i premi in palio per l'iniziativa Winday per la settimana dall'8 al 14 luglio, con nuovi sconti e iniziative promozionali.

I pacchetti sono diversi e variano a seconda della tipologia di cliente che Wind vede in voi. Noi proveremo a riassumerli tutti

Senza dubbio The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha ottenuto un successo clamoroso e pur essendo stato pubblicato circa due anni fa, il titolo Nintendo continua ad essere molto attuale.Alcuni utenti hanno infatti notato che la conformazione del villaggio di Lurelin presenta molte similitudini con l'Isola Primula presente in The Legend of Zelda: The Wind Waker. Il canale YouTube GameXplain ha pubblicato un video (che potete trovare di ...

Scatta da oggi una novità interessante per i clienti Wind a cui piace cambiare spesso Smartphone o dormire sonni tranquilli

Wind ha dato il via ad una nuova iniziativa in virtù della quale ad alcuni suoi già clienti verrà proposta un'offerta Easy Pay Free con abbinato uno smartphone

Windows Phone : addio alle versioni stabili Facebook e Messenger : La chiusura del progetto Windows Phone è ormai alle porte e i produttori come Facebook inc stanno lentamente eliminando la compatibilità i dispositivi. Microsoft Store – Windows Phone In passato abbiamo segnalato la rimozione dell’app Facebook sviluppata da Microsoft, lasciando come alternativa solamente quella ufficiale o i client di terze parti. Oltre a questo abbiamo scritto un articolo relativo alla decisione della progressiva ...