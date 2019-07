La trilogia originale di DOOM sbarca ufficialmente su Switch | PS4 ed Xbox One

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 26 luglio 2019) Questa mattina ladiha fatto la sua comparsa sul Nintendo eShop, purtroppo però all'inizio si è pensato ad un errore in quanto il tutto è stato prontamente eliminato e non c'è stato nessun comunicato dagli addetti ai lavori. Qualche furbone ha ben pensato di salvare uno screenshot per documentare il tutto.Dopo questa falsa partenza però, è statoannunciato che i primi 3 capitoli disono disponibili su Nintendo, PS4 edOne. Tenete conto che per giocare a(almeno il primo capitolo) dovrete registrare un account su Bethesda.net.Riguardo i contenuti proposti,1 e 2 sono disponibili al costo di 4,99 euro e vantano il supporto per quattro giocatori al deathmatch in locale e per la modalità cooperativa.1 comprende inoltre l'espansione Thy Flesh Consumed (aggiunge 9 nuovi livelli) mentre2 arriva con 20 livelli creati ...

