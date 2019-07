Juventus | il Tottenham sarebbe interessato a Dybala

Calciomercato Juventus - Dybala : Tottenham respinto - servirebbero 40 milioni in più : Le ultime notizie del Calciomercato della Juventus riguardano Paulo Dybala. La Stampa, in edicola oggi e ripresa anche in Spagna da AS, racconta la trattativa che sarebbe stata intavolata tra bianconeri e Tottenham per la Joya, la quale potrebbe continuare nonostante ci sia molta differenza tra domanda e offerta. Oltre ai vice Campioni d’Europa anche Paris Saint Germain e Manchester United sono interessate e potrebbero partire all’assalto. ...

Juventus-Tottenham - prende forma uno scambio inatteso : JUVENTUS – E’ il sito calciomercato.it a lanciare l’indiscrezione. Juventus e Tottenham pensano ad uno scambio tra due dei loro giocatori più rappresentativi. Da una parte Eriksen, trequartista che piace al Real Madrid in rottura con gli inglesi. Dall’altra l’esterno portoghese Cancelo, esubero di lusso dei bianconeri, che piace anche agli inglesi del Manchester City. […] More

Calciomercato Juventus – Il Tottenham in pressing su Dybala : pronta l’offerta shock ai bianconeri : Il Tottenham spinge per l’arrivo di Paulo Dybala e, secondo la stampa britannica è pronto a fare follie: offerta importante che fa vacillare la Juventus Non solo acquisti ma anche qualche cessione importante. La Juventus valuta offerte per i suoi gioielli che non sembrano avere un ruolo da protagonista nell’11 bianconero di Maurizio Sarri. Uno di questi, probabilmente il più importante, è Paulo Dybala, chiuso dalla grande ...

Juventus e Napoli - che manovre : Pépé si avvicina agli azzurri - super offerta del Tottenham per Dybala : Si preannuncia ancora un testa a testa per la vittoria del campionato di Serie A della prossima stagione, si tratta di Juventus e Napoli, le due squadre che sembrano più attrezzate. I due club sono anche attivissimi sul calciomercato, gli azzurri sembrano aver messo da parte James Rodriguez e per questo motivo è partito l’assalto Nicolas Pepé, attaccante del Lille. L’agente del calciatore è arrivato a Dimaro, ...

Highlights Juventus-Tottenham 2-3 : rinascita Higuain - ma non basta. Sarri : “Dobbiamo migliorare” : Highlights JUVENTUS TOTTENHAM- La Juve impatta contro il Tottenham. Sconfitta per 3-2 dopo un euro gol di Kane nel finale di gara. Ottima prestazione di Higuain, il quale si candida ad una riconferma in bianconero. Il Pipita ha voglia di dimostrare ancora il suo valore ed è pronto a convincere Sarri e la dirigenza bianconera. […] L'articolo Highlights Juventus-Tottenham 2-3: rinascita Higuain, ma non basta. Sarri: “Dobbiamo ...

Juventus - la richiesta di Maurizio Sarri : calciomercato - che vuole dal Tottenham : Maurizio Sarri guarda all’Inghilterra per rinforzare la sua Juventus. Come riporta il Daily Mail il tecnico bianconero avrebbe messo gli occhi su Danny Rose del Tottenham e ha chiesto alla dirigenza di attivarsi per provare a portare a Torino l’esterno inglese. L’ex allenatore del Napoli vuole un te

Sportitalia - boom di ascolti : 2 - 5 mln per Juventus-Tottenham : Sportitalia ascolti ICC – La International Champions Cup è già entrata nel vivo, grazie alle prime sfide che hanno visto protagoniste le squadre italiane. Nel weekend, infatti, sono scese in campo Inter e Juventus – al debutto, contro Manchester United e Tottenham –, così come la Fiorentina, che ha giocato la sua seconda partita contro […] L'articolo Sportitalia, boom di ascolti: 2,5 mln per Juventus-Tottenham è stato realizzato da ...

Juventus-Tottenham 2-3 : Ronaldo il migliore - da rivedere Matuidi e Rugani : La Juventus, ha disputato ieri la sua prima amchevole stagionale contro il Tottenham perdendo per 3-2. Nonostante la sconfitta, Maurizio Sarri ha potuto trarre importanti indicazioni da questa partita. Alcuni dei suoi uomini ad esempio, sono parsi già in forma, Ronaldo su tutti, mentre diversi altri giocatori hanno dimostrato di dover ancora lavorare molto per ritrovare la giusta condizione fisica....Continua a leggere

Juventus - Rabiot dopo il ko contro il Tottenham : “in difficoltà nel primo tempo - ho bisogno di crescere” : “Nel complesso e’ stata una buona partita. Siamo stati piu’ in difficolta’ nel primo tempo, ma eravamo contro un’ottima squadra, che e’ molto piu’ avanti di noi dal punto di vista della preparazione fisica. Nel secondo tempo abbiamo toccato piu’ la palla e giocato piu’ di squadra, e siamo migliorati anche grazie ai gol. E’ stata la prima partita, quindi c’e’ molto da ...

La Juventus perde col Tottenham - fra le note positive di Sarri ci sono Higuain e Cancelo : La Juventus perde per 3-2 contro il Tottenham a Singapore nella prima partita dell'International Champions Cup. La squadra bianconera è apparsa compassata sul piano fisico e tattico e lontana dai precetti di Maurizio Sarri. Le note positive però non sono mancate. Nelle file della Juventus a brillare sono stati soprattutto due giocatori in particolare: Higuain e Cancelo. Il "Pipita" è apparso rinato, forse grazie alla fiducia inattaccabile del ...

