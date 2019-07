Prezzo benzina | diesel e gpl | quotazione aggiornata al 25 luglio

Prezzo benzina - diesel e gpl in stallo. I dati al 18 luglio : Prezzo benzina, diesel e gpl in stallo. I dati al 18 luglio Nel corso dello scorso fine settimane alcune compagnie avevano deciso di consigliare un aumento delle tariffe praticate dai propri distributori rispetto ai livelli precedenti. Aveva cominciato Eni, seguita da Api-IP e poi TotalErg, con un aumento di un centesimo al litro. Tamoil e Q8 invece avevano aumentato i prezzi di due centesimi. Da allora i prodotti petroliferi nel ...

Prezzo benzina - diesel e gpl a luglio 2019 : valori stabili - le quotazioni : Prezzo benzina, diesel e gpl a luglio 2019: valori stabili, le quotazioni Assoluta calma nei prezzi dei carburanti nell’ultima settimana. Da otto giorni le diverse compagnie petrolifere non consigliano modifiche dei prezzi ai distributori. Che quindi sono sostanzialmente stabili. In media oggi la benzina costa al litro 1,593 euro, in modalità self service, mentre 1,728 da serviti. Al contrario il diesel viene a 1,477 se ci si serve ...

Prezzo benzina e diesel in Europa : dov’è aumentato ogni anno : Prezzo benzina e diesel in Europa: dov’è aumentato ogni anno Il Prezzo di benzina e diesel come sappiamo è tra i più variabili, oscilla in alcuni casi anche ogni giorno, in base alle bizze dei prezzi dei prodotti petroliferi raffinati e del greggio, che come sappiamo negli anni hanno vissuto a vere e proprie montagne russe. Le quali hanno ovviamente avuto ripercussioni anche nel nostro Paese. Spesso tuttavia in modo asimmetrico perchè ...

Prezzo benzina - diesel e gpl : quotazione stabile al 20 giugno : Prezzo benzina, diesel e gpl: quotazione stabile al 20 giugno Ancora calma sul fronte delle quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo. Da dieci giorni i movimenti non sono stati tali da provocare una modifica dei consigli ai propri distributori da parte delle compagnie petrolifere, neanche il lieve aumento dei giorni scorsi. Così ora il Prezzo medio è per la benzina di 1,594 euro al litro in modalità self service e di 1,730 in ...

Prezzo benzina - diesel e gpl a metà giugno 2019 : quotazione stabile : Prezzo benzina, diesel e gpl a metà giugno 2019: quotazione stabile A dispetto del calo del Prezzo del petrolio a livello mondiale è calma piatta in Italia sul fronte delle tariffe applicate alle pompe della benzina, del diesel, del GPL e del metano. Forse perché era stata la settimana scorsa quella in cui si erano già verificati molti ritocchi al ribasso da parte dei distributori. In questa anzi vi è stato un rimbalzo delle dei prezzi dei ...

Prezzo benzina - diesel e gpl giugno 2019 : quotazione in ribasso - i valori : Prezzo benzina, diesel e gpl giugno 2019: quotazione in ribasso, i valori Buone notizie per i consumatori nell’ultima settimana. I prezzi dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo sono in brusco calo rispetto agli scorsi mesi. E questo ha provocato ribassi anche nelle tariffe raccomandate dalle compagnie alle proprie pompe. Eni ha limato di un centesimo i prezzi di benzina e diesel per due volte, lo stesso hanno fatto Api-IP, Total ...