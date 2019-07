Mondiali Nuoto 2019 – Quadarella in vasca per gli 800 sl | obiettivo 5° posto per il

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Ungheria vale il pass per Tokyo 2020. Scontri diretti iridati in perfetta parità : Forse la miglior definizione di Italia-Ungheria di Pallanuoto l’ha data proprio Sandro Campagna, CT del Settebello, al termine del quarto di finale vinto contro la Grecia: “E’ come Italia-Brasile di calcio. Una battaglia in acqua: tecnica, fisica e mentale. Si affrontano le squadre più vincenti della storia della Pallanuoto e vale il pass olimpico“. Quello odierno infatti sarà l’undicesimo confronto nella storia dei ...

LIVE Italia-Ungheria pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : semifinale da brividi per il Settebello contro i Maestri : La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – Il programma completo delle semifinali (25 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia ed Ungheria, valida per le semifinali dei Mondiali di pallanuoto di Gwangju: in palio, oltre al passaggio alla finalissima iridata, c'è anche la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 25 luglio. Federica Pellegrini fuori dei 100 sl. Dalle 13.00 le finali : LA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE GLI ITALIANI IN GARA NELLE SEMIfinali E finali DI OGGI 4.59: Appuntamento alle 13 per la sessione di finali con poca Italia ma con grande spettacolo in arrivo. A dopo, buona giornata 4.55: Mattinata non proprio esaltante per l'Italia, la quinta riservata alle batterie, ma tutto sommato non ci sono sorprese in negativo: eliminata una Federica ...

Mondiali Nuoto 2019 – Federica Pellegrini out nei 100 sl - bene Restivo nei 200 dorso : i risultati delle batterie del 25 luglio : La Divina non riesce a staccare il pass per la semifinale dei 100 stile libero femminili, mentre Matteo Restivo non delude nei 200 dorso Si apre con la sorprendente eliminazione di Federica Pellegrini nei 100 stile libero femminili la quinta giornata del programma dei Mondiali di Nuoto, in corso di svolgimento a Gwangju. AFP/LaPresse La Divina non riesce a superare la propria batteria, fallendo dunque l’accesso in semifinale. Alto il ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : oggi le semifinali. Programma - orari e tv : oggi, giovedì 25 luglio, è tempo di semifinali per i Mondiali di Pallanuoto che si stanno disputando a Gwangju, in Corea del Sud: si partirà alle ore 10.00 italiane con la sfida tra Spagna e Croazia, mentre alle ore 11.30 sarà la volta di Ungheria-Italia. Entrambe le sfide metteranno in palio, oltre alla finalissima iridata, la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La prima semifinale sarà trasmessa in tv in chiaro su RaiSport+HD, invece ...

Nuoto - Mondiali 2019 oggi : orari e programma delle finali. Come vederle in tv e streaming : Quinta giornata di gare a Gwangju (Corea del Sud) per questi Mondiali 2019 di Nuoto. oggi poco azzurro in vasca ed è un caso strano viste le prestazioni dei giorni precedenti. Tuttavia in questo day-5 si vanno a concentrare un po’ dei “buchi” che la selezione italica ha e dunque ce lo si poteva aspettare. Vedremo solo Matteo Restivo nel pomeriggio, desideroso di centrare la sua prima finale mondiale nei 200 dorso. Il 24enne ...

Nuoto - Mondiali 2019 : gli italiani qualificati per le finali di oggi. A che ora gareggiano e su che canale vederli in tv e streaming : Reduci da due giornate strepitose per i nostri colori siamo in procinto di vivere le emozioni di un altro pomeriggio di grande Nuoto al Mondiale 2019 di Gwangju. La quinta giornata prevede infatti altre cinque finali questo pomeriggio: i 200 farfalla femminili, i 100 stile maschili, i 50 dorso femminili, i 200 misti maschili e la 4×200 stile delle ragazze. L’unico rappresentante azzurro che vedremo in azione sarà Matteo Restivo nel ...

Italia-Ungheria oggi - Mondiali pallanuoto 2019 : orario d’inizio e come vedere in tv e streaming la semifinale : Il grande giorno è arrivato: oggi si giocheranno le semifinali dei Mondiali di pallanuoto, che si stanno disputando a Gwangju, in Corea del Sud. Il Settebello, ritornato tra le prime quattro al mondo quattro anni dopo la rassegna di Kazan 2015 grazie alla vittoria di misura sulla Grecia nei quarti, affronterà l’Ungheria, che tra mille polemiche ha superato, sempre di misura, l’Australia. La gara odierna avrà inizio alle 11.30 ora ...

Nuoto - Mondiali 2019 : risultati batterie 25 luglio. Matteo Restivo in semifinale nei 200 dorso - una stanca Federica Pellegrini torna sulla Terra : CLICCA QUI PER SEGUIRE LE FINALI IN DIRETTA A PARTIRE DALLE 13.00 Si è aperta questa mattina a Gwangju, in Corea del Sud, la quinta giornata di competizioni valida per il Mondiale 2019, dove al Centro Acquatico della Nambu University si sono disputate cinque batterie che precedono le altrettante finali che vivremo questo pomeriggio. Le batterie dei 100 stile libero femminili sono state in bilico fino all’ultimo per Federica Pellegrini, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 25 luglio. L'Italia prende fiato : eliminati Federica Pellegrini nei 100 stile - Pizzini e Carraro nei 200 rana. Restivo in semifinale nei 200 dorso : 4.47: A metà della seconda batteria Australia, Canada, Germania 4.42: Vince la squadra statunitense in 7'51″58 davanti a Russia, Cina e Ungheria 4.38: A metà gara Usa, Cina, Russia 4.34: Al via la prima delle due semifinali della 4×200 stile libero donne. Non c'è l'Italia che oggi pomeriggio avrà un solo rappresentante dopo la scorpacciata dei giorni scorsi: Matteo ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 25 luglio. L'Italia prende fiato : fuori Federica Pellegrini nei 100 stile - Pizzini e Carraro nei 200 rana. Restivo in semifinale nei 200 dorso : 4.42: Vince la squadra statunitense in 7'51″58 davanti a Russia, Cina e Ungheria 4.38: A metà gara Usa, Cina, Russia 4.34: Al via la prima delle due semifinali della 4×200 stile libero donne. Non c'è l'Italia che oggi pomeriggio avrà un solo rappresentante dopo la scorpacciata dei giorni scorsi: Matteo Restivo nelle semifinali dei 200 dorso 4.32: Questa la ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 25 luglio - Federica Pellegrini scarica : subito eliminata nei 100 sl. Restivo in semifinale nei 200 dorso : 3.55: La canadese Pickrem vince in 2'24″53 davanti alla svizzera Mamie e alla belga Lecluyse. Ora Carraro a caccia della semifinale 3.51: La finandese Laukkanen vince la prima batteria dei 200 rana in 2'31″68 3.47: Questi i semifinalisti dei 200 dorso uomini: Murphy, Rylov, Greenbank, Kawecki, Xu, Telegdy, IrieDiener, Skierka, Restivo, Martin, Lee, Tarasevich, Rapsys, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 25 luglio - Federica Pellegrini scarica : subito eliminata nei 100 sl. Pizzini mina vagante nei 200 rana : 3.38: Il polacco Kawecki vince la terza batteria con 1'56″99 in rimonta sul cinese Xu, terzo Telegdy 3.36: Non parte l'australiano Larkin 3.34: Il ceco Franta si aggiudica in 2'00″52 davanti al portoricano Morales Miranda 3.30: Il rappresentante di Hong Kong Ng vince in 2'06″64 la prima batteria dei 200 dorso 3.25: Queste le semifinaliste dei 100 stile ...