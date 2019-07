Migranti | tragico naufragio al largo della Libia L' Unhcr | «Sino a 150 morti | 140

Migranti - Oim : "Tragico naufragio al largo della Libia - 150 i morti" : Giovanna Pavesi L'incidente nella costa nord-occidentale della Libia, vicino alla città di Homs. Salvati e sbarcati, invece, 145 Migranti. La conferma arriva anche dell'Unhcr L'annuncio è arrivato dall'Organizzazione mondiale per le migrazioni. In queste ore, al largo delle coste della Libia, nel mar Mediterraneo centrale, in un altro naufragio avrebbero potrebbero aver perso la vita circa 150 persone. Il barcone trasportava altri ...