Mattarella alla cerimonia del Ventaglio | «Contro le tensioni nella maggioranza serve

Sergio Mattarella parla alla cerimonia del ventaglio : “Saggio dialogare con Ue - senza non c’è futuro”. Al governo : “Serve collaborazione” : Un’Italia che deve rimanere legata ben stretta all’Unione europea, senza la quale “non c’è futuro”, contro ogni ipotesi di isolazionismo. E anche un consiglio alla maggioranza di governo: “Serve un clima di fattiva collaborazione“. Sono questi i principali messaggi che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto lanciare nel suo discorso durante la cerimonia del ventaglio, al ...

Omicidio Giuliano - il ricordo di Mattarella : "Ci inchiniamo alla sua memoria" : Il presidente della Repubblica commemora il capo della squadra mobile ucciso dalla mafia a Palermo il 21 luglio del 1979. Sul luogo dell'assassinio anche il figlio, Alessandro

Terremoto - Mattarella ad Amatrice il futuro passa dalla ricostruzione : Terremoto, Mattarella: "Il sogno della realtà concreta della ricostruzione" post-Terremoto "non si esaurisce nella scuola, deve procedere ad Amatrice"

Sergio Mattarella - il commissario alla ricostruzione voleva nascondergli Amatrice : dopo il terremoto... : Era il 24 agosto del 2016 quando ad Amatrice il terremoto portava via tutto. A distanza di tre anni le condizioni del comune del Lazio non sono migliorate. Così il commissario alla ricostruzione Piero Farabollini (in forza alla presidenza del Consiglio) ha chiesto di far saltare la visita del Capo d

Il ritardo Dem alla CameraUn grattacapo per Mattarella : L’azione parlamentare dei democratici alla Camera mostra tutte le difficoltà che in alcuni, per la verità, avevano già paventato fin dalla presentazione delle candidature ufficiali per le primarie: dicono che al Segretario Zingaretti vadano prospettando di qua e di là in giro per l’Italia, gruppi di eletti che non riuscirebbero a stare insieme. Segui su affaritaliani.it

Abi celebra i 100 anni alla presenza di Mattarella e Conte : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte hanno partecipato alle celebrazioni per il centenario dell'associazione

Alessandra Locatelli - la vicesindaca sceriffa che voleva rimuovere la foto di Mattarella : chi è la ministra alla Famiglia : Nella foto principale del suo stesso profilo Facebook, la si vede sullo sfondo. Davanti, il simbolo della Lega, la nuova Lega, quella di “Salvini premier”. E in effetti, la sua immagine politica è inscindibile dall’ascesa di Matteo Salvini: è proprio grazie al nuovo corso sovranista del Carroccio, impresso dall’attuale ministro dell’Interno, che Alessandra Locatelli ha costruito la sua, di (fulminea) carriera: una folgorazione che l’ha portata, ...

Il Presidente della Repubblica - Sergio Mattarella - scrive alla Uafa : Il Presidente della Repubblica Mattarella scrive alla Uafa. Siamo al 4 luglio e la riforma degli agenti FIGC sembra ormai una certezza. La Uafa, associazione che tutela i procuratori sportivi iscritti dal 2015, in queste settimane ha provato, contattando tutte le Istituzioni italiane, di ottenere una proroga ma senza riuscirci per intoppi burocratici (sono stati dichiarati inammissibili e rigettati i provvedimenti contenenti tale ...

Mattarella riceve la Nazionale femminile - Sara Gama prende la parola : il discorso "scritto dalla Boldrini : Un messaggio molto politico da Sara Gama e dalle ragazze della Nazionale italiana di calcio, per la gioia di Laura Boldrini. Le azzurre della ct Milena Bartolini, reduci dall'entusiasmante quarto di finale raggiunto ai Mondiali in Francia, sono state ricevute al Quirinale dal presidente della Repubb

Universiadi Napoli 2019 - Mattarella alla cerimonia d’apertura : incontro con Noemi. Via a gare : si assegnano prime medaglie : Applausi, ma anche fischi, mercoledì sera allo stadio San Paolo di Napoli, durante la cerimonia d’apertura delle Universiadi. A dichiarare ufficialmente aperta la 30esima edizione, a cui partecipano le delegazioni di 130 Paesi del mondo e oltre 8mila atleti, è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poco prima ha incontrato anche la piccola Noemi, la bambina di 4 anni ferita lo scorso 3 maggio durante un ...

Salisburgo - sit in pro Carola alla visita di Mattarella : Fonte foto: Agenzia VistaSalisburgo, sit in pro Carola alla visita di Mattarella 1Sezione: Cronache

Lotta al narcotraffico - “sovraffollamento carceri trainato dalla legge sulla droga”. Mattarella : “Serve prevenzione” : “Senza gli arresti dovuti al proibizionismo il sistema penitenziario italiano rientrerebbe nella legalità costituzionale“. Ad affermarlo sono i curatori del decimo “Libro Bianco” sulle droghe, presentato oggi alla Camera dei Deputati in occasione della Giornata della Lotta alla droga e al narcotraffico: “La tendenza alla crescita della popolazione carceraria – ha detto Stefano Anastasia, uno dei curatori del ...

Csm e non solo. L'allarme di Mattarella sulla crisi di fiducia della magistratura : [Pubblichiamo il discorso integrale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pronunciato durante l'Assemblea Plenaria straordinaria del Consiglio Superiore della magistratura] Rivolgo a tutti un saluto cordiale, particolarmente ai due nuovi consiglieri, cui auguro buon lavoro all’intern

Migranti - Mattarella alla Marina militare : “Il salvataggio di vite umane di questi anni ha reso prestigio al nostro Paese” : “Il salvataggio di vite umane, in questi anni con molta intensità, ha reso prestigio al nostro Paese”. Sono queste le parole che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha detto ai membri della Marina militare in occasione della festa del Corpo. “L’azione della Marina è fondamentale: è l’azione che garantisce la sicurezza del nostro Paese, dei suoi mari e delle sue coste sotto ogni profilo: la sicurezza ...