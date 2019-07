Tav | ora vi racconto come stanno davvero le cose

Tav - Conte in Aula : "L'iter prosegue" Ora la svolta del premier è ufficiale : "In attesa di un eventuale pronunciamento del Parlamento il governo non potrà sottrarsi agli adempimenti necessari al proseguimento dell'iter" per la realizzazione dell'alta velocità Torino-Lione. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel question time alla Camera Segui su affaritaliani.it

Tav - Appendino : “Ora M5s sia coerente in Aula. No a gruppo misto in consiglio a Torino - spero la mia maggioranza vada avanti” : “L’amarezza e la frustrazione sono legittime, spero che il Movimento 5 Stelle sia coerente in Parlamento ma d’altra parte non abbiamo il 51%…”. Chiara Appendino è quella che rischia di più dopo l’annuncio dell’apertura al Tav da parte del premier Giuseppe Conte. La sua giunta a Torino rischia di non reggere il sì alla Torino-Lione: “Il mio auspicio è che la mia maggioranza vada avanti, visto che abbiamo ...

I No Tav sul piede di guerra"Ora non rimarremo a guardare" : "Ora non rimarremo a guardare, il Tav va bloccato con una spinta forte e popolare”. Il Movimento No Tav torna a farsi sentire dopo le parole del premier Conte, che ha espresso parere favorevole sulla Torino-Lione Segui su affaritaliani.it

Federica Pellegrini per l'otTava volta in finale nei 200 stile : Sono innamorata di questa distanza : Federica Pellegrini è arrivata prima nella semifinale del mondiale sud coreano nei 200 stile libero e ora, per l’ottava volta, si ritrova a disputare una finale in questa categoria. Con 1 minuto 55 secondi e 14 decimi è risultata la più veloce davanti all’australiana, classe 2000, Ariarne Titmus. Per l’occasione la nuotatrice azzurra ha rilasciato un’intervista a “La Stampa”. \\La campionessa si ritrova per l’ottava volta in finale nei 200: ...

DIETRO LE QUINTE/ Se i no Tav "lavorano" per Salvini : L'attentato all'alta velocità ferroviaria aiuta Salvini a ridefinire la priorità politica: sicurezza interna a discapito dell'autonomia

Il governo non ha ancora deciso cosa fare con la Tav : L’incendio appiccato al cantiere della Tav a Chiomonte, in Val di Susa (foto: Marco Alpozzi – LaPresse) Pierluigi Coppola, il tecnico che non aveva firmato l’analisi costi-benefici sulla Tav, la linea ferroviaria che dovrebbe collegare Torino e Lione, in Francia, non lavora più per il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questa mattina il ministro Danilo Toninelli lo ha licenziato via email, contestandogli di aver ...

Lega e M5s si ricompattano contro i No Tav - ma in valle la lotta è viva : "Siamo ancora qui" : "In barba a tutte le mistificazioni e ai tentativi di indebolirci, siamo ancora qui" dicono dal movimento No Tav. Questura e...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : tutti i risultati di domenica 21 luglio. Agli otTavi la Grecia batte gli USA : ora l’Italia : Giornata dedicata Agli ottavi di finale per i Mondiali di Pallanuoto di Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello, vincitore del Girone D, è passato direttamente ai quarti, ed ora conosce il nome della sua sfidante al prossimo turno: si tratta della Grecia, che oggi ha superato gli USA per 11-9. Negli altri incontri odierni l’Australia ha battuto a sorpresa il Montenegro per 13-11 ai rigori dopo il 9-9 dei regolamentari, ed ora sfiderà ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : il tabellone dagli otTavi alla finale. Date - programma - orari e tv : I Mondiali di Pallanuoto si apprestano ad affrontare la seconda fase ad eliminazione diretta a Gwangju, in Corea del Sud, dal 21 al 27 luglio: il Settebello dopo aver superato al primo posto il Girone D con Brasile, Giappone e Germania, ora attende ai quarti di finale di conoscere il nome della prossima avversaria, che uscirà dall’ottavo tra Grecia ed USA. Tre gare al giorno saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming ...

Chieti. Auto si schianta contro una bisarca : operaio muore - sTava andando a lavorare : Incidente mortale questa mattina sulla Statale 16 al bivio in località Le Morge tra Torino di Sangro e Casalbordino: ha perso la vita un 39enne operaio della Sevel.Continua a leggere

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : il tabellone dagli otTavi alla finale. Date - programma - orari e tv : Chiusa la fase a gironi dei Mondiali di Pallanuoto femminili in quel di Gwangju: si è andato a delineare dunque il tabellone che vedrà ora in scena prima gli ottavi di finale. Da regolamento ovviamente le prime classificate di ogni raggruppamento avranno un incontro in meno da giocare: partiranno direttamente dai quarti di finale. Sabato 20 luglio sarà dunque la volta degli ottavi con quattro match non del tutto entusiasmanti, visto che ...

Sono stato in coma e sTavo per morire! Filippo Bisciglia lo svela solo ora : È uno dei personaggi televisivi più amati del momento e ha lasciato tutti senza parole dopo il suo racconto choc. Filippo Bisciglia, garbato e spigliato conduttore che racconta le storie complicate delle coppie di Temptation Island, ha rischiato di morire. Bisciglia non ama parlare della sua privata: di lui non si sa molto, a parte che da 11 anni sta con Pamela Camassa e che da piccolo ha avuto il morbo di Perthes, una rara patologia che ...

"Ora ti dico io cosa devi fare" : così il giudice aiuTava Lucano : Michel Dessì Il sindaco di Riace indagato per il suo sistema d'accoglienza, il magistrato gli dava consigli: "Non parlare al telefono" “Ascoltami cazzo... non perdiamo tempo... nella cosa della prefettura non c'è niente che possa fare ipotizzare una concussione... io l'ho letta...". A parlare al telefono con Mimmo Lucano è il magistrato Emilio Sirianni. Il “modello Riace” era a rischio e bisognava fare di tutto per salvarlo. Anche ...

"Ora ti dico io cosa devi fare" : così il giudice aiuTava Lucano : Michel Dessì Il sindaco di Riace indagato per il suo sistema d'accoglienza, il magistrato gli dava consigli: "Non parlare al telefono" ?