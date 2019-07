Roma | vittoria in amichevole | tris al Gubbio

Rally di Roma : un’altra vittoria per Ciuffi e Peugeot 208R2B : Grande weekend per Peugeot e Tommaso Ciuffi, pilota ufficiale della Casa del Leone nel campionato italiano Rally 2 ruote motrici. Si tratta della quarta vittoria consecutiva su quattro gare del CIR 2 ruote motrici disputate finora. Navigato da Nicolò Gonella, Ciuffi ha saputo impostare un gran ritmo di gara fin dai primi istanti. Nonostante un […] L'articolo Rally di Roma: un’altra vittoria per Ciuffi e Peugeot 208R2B sembra essere ...

LIVE Berrettini-Federer 1-6 2-6 2-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : vittoria netta dello svizzero - il Romano bloccato mentalmente : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la DIRETTA LIVE di questo match, ma la giornata di Wimbledon non è ancora terminata. Buona serata a tutti i lettori di OA Sport. Match Federer, 6-1 6-2 6-2 in un’ora e quindici minuti contro un Berrettini ombra di quello visto nel corso del torneo. Diciassettesima presenza nei quarti di finale di Federer a Wimbledon, per lui ci sarà uno tra Nishikori e Kukushkin 40-0 Tre ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Luca Cordero di Montezemolo “Vittoria di tutta l’Italia - ma che peccato per Roma” : Il giorno dopo l’assegnazione dei Giochi 2026 a Milano-Cortina ha parlato Luca Cordero di Montezemolo, presente a Losanna insieme a tutta la delegazione azzurra. Queste le sue parole raccolte dall’ANSA: “E’ una notizia bellissima per l’Italia di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi. E’ la dimostrazione che quando si lavora bene, uniti, si vince sempre“. Montezemolo era stato a capo del comitato promotore ...

Olimpiadi 2026 - M5s ricorda a Salvini : “Eri contro i Giochi a Roma”. I Cinquestelle lombardi rimuovono post su “vittoria” : Il Movimento 5 stelle non accetta la retorica secondo cui “noi siamo i perdenti perché non abbiamo mai voluto le Olimpiadi a Roma per il 2024 e alla Lega sono dei vincenti perché hanno ottenuto quelle invernali del 2026 a Milano e Cortina”. E in un post sul Blog delle Stelle ricorda come a suo tempo anche Matteo Salvini, esultante per l’assegnazione dei Giochi all’Italia, era fortemente contrario alla candidatura della ...

Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina - vittoria del sistema Nord-Est. Malagò - aumenta gap Roma-Nord? Penso di sì : http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2019/06/201906242146_Olimpiadi-2026-a-Milano-Cortina-battuta-Stoccolma-Are_20190624_video_19110519.mp4 Ad agosto 2018 era Torino-Milano-Cortina, poi a metà settembre la candidatura italiana per i Giochi invernali del 2026 era già finita sul binario morto, visto che la soluzione a tre non piaceva a nessuno. "È morta qui" aveva detto il sottosegretario Giancarco Giorgetti, ma poche ore dopo ...

Tennis - la risalita di Sara Errani passa dalla vittoria del torneo ITF dell’Antico Tiro a Volo a Roma : Mentre il circuito WTA prosegue per le vie dell’erba tra ‘s-Hertogenbosch, Nottingham, Birmingham e Maiorca, c’è chi sui prati per quest’anno non mette piede perché, sulla terra rossa, sta cercando di ritrovare sensazioni, punti e soprattutto continuità. E’ Sara Errani, che dopo un periodo durissimo seguito al secondo rientro ha deciso di ripartire dai tornei ITF e questa settimana, a Roma, ha vinto quello da 60.000 ...

Golden Gala – La prima volta non si scorda mai : storica vittoria per una cinese nella rassegna Romana : Luy Huihui nella storia: prima vittoria di una cinese nel lancio del giavellotto al Golden Gala E’ iniziato all’Olimpico lo spettacolo del Golden Gala: la tappa italiana della Diamond League si è aperta questa sera col botto. In attesa di vedere i campioni italiani in pista, ad attirare l’attenzione è stata la storica vittoria di una atleta cinese nel lancio del giavellotto. Non era mai successo nella storia di questo ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : Tortu sottotono - 20.36 sui 200. Tamberi per la vittoria - superato 2.28! Magia di Crippa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Golden Gala – Il programma del Golden Gala – Gli italiani in gara – L’analisi gara per gara – Il montepremi 21.40 SECONDO TENTATIVO DI Tamberi A 2.31. Hanno sbagliato ancora Ghazal, Nedasekau e Ivanyuk. 21.35 Tamberi! ERRORE NETTO. Si eleva bene ma abb atte nettamente l’asticella. Hanno sbagliato tutti gli altisti rimasti in gara ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : Tamberi per la vittoria - superato 2.28! Scocca l’ora di Tortu - magia di cRIPPA : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Golden Gala – Il programma del Golden Gala – Gli italiani in gara – L’analisi gara per gara – Il montepremi 21.29 In gara sui 200 metri anche il colombiano Baloyes, l’irlandese Reid, l’ecuadoregno Quinonez, il trinidegno Richards, il britannico Mitchell-Blake. Tortu è in quarta cortesia alle spalle di Norman e Lyles. 21.29 ...

Roma in Europa League/ Niente Champions - vittoria contro il Parma non sufficiente : Roma in Europa League, i giallorossi sono fuori dalla Champions. Sarebbe servito un miracolo sportivo visto che dovevano crollare Atalanta, Inter e Milan.