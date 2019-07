Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Blizzard ha recentemente presentato undi, si tratta di, un brillante ricercatore che dopo essere impazzito è diventato una delle armi a disposizione di Talon (il gruppo terroristico del gioco).Pur essendo ancora disponibile solo nei PTS, ilarrivato ha già fatto discutere per l'insolita scelta degli sviluppatori di farlore. Il creatore diha caricato alcune immagini sul sito ArtStation e tramite quanto riportato nella didascalia veniamo a conoscenza che è tutto legato al suo background. Essendo impazzito si presuppone chesia stato ospitato in qualche manicomio, ebbene dovete sapere che spesso ai pazienti viene proibito l'uso delle scarpe in quanto potrebbero farsi male volontariamente usando i lacci.è un tank e possiede 400 punti salute di cui 100 di scudo ricaricabili più diverse potenti abilità:Leggi altro...

Eurogamer_it : #Overwatch: ecco perché il nuovo eroe #Sigma combatte scalzo - wwwPownedit : Sigma nel PTR con una nuova patch: ecco le note complete! - - GamingToday4 : Overwatch, ecco spiegato perchè Sigma ha i piedi nudi! -