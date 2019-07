Iratus | Lord of the Dead | il roguelike ispirato a Darkest Dungeon ed Overlord arriva oggi

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Attraverso un comunicato stampa, Daedalic Entertainment e lo sviluppatore indipendente Unfrozen annunciano l'arrivo del loroof thesu Steam in Accesso Anticipato.La storia è improntata sui classici giochi fantasy: nel gioco impersonerete un negromante resuscitato, alla ricerca di una sanguinosa vendetta contro gli sciocchi che vi hanno imprigionato.of thevi consentirà di utilizzare una serie di poteri occulti in modo da sconfiggere i vostri nemici: sarete in grado di utilizzare viscere, sangue ed ossa per creare il vostro esercito di non morti. Con quattro diversi talent tree da padroneggiare (Alchimia, Magia, Furia e Distruzione) e circa 100 diverse abilità da sbloccare, avrete molte scelte per sconfiggere i nemici in combattimenti a turni.Leggi altro...

Eurogamer_it : #IratusLordoftheDead arriva su Steam in Accesso Anticipato. -