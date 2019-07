Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d' oro ai mondiali di nuoto

Gregorio Paltrinieri - Mondiali nuoto 2019 : “Nelle qualificazioni non ho forzato - domani terrò d’occhio Romanchuk e Wellbrock” : Dopo l’oro negli 800 stile libero, Gregorio Paltrinieri si ripresenta in acqua ai Mondiali di Gwangju 2019 nel migliore dei modi e firma il miglior tempo nelle qualificazioni dei 1500 stile libero in 14’45″80 classificandosi davanti al campione europeo Florian Wellbrock (14’47″52) ed all’ucraino Mykhailo Romanchuk (14’47″54). L’atleta emiliano, a questo punto, vola verso la terza medaglia ...

Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri : i più grandi vincitori seriali dello sport italiano contemporaneo : C’è chi vince una volta sola e chi lo fa a ripetizione. La maggior parte degli atleti reagisce ai successi con un inevitabile appagamento. Altri, invece, si nutrono dell’aroma inebriante della vittoria, a tal punto da non poterne più fare a meno. Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri sono i più grandi vincitori seriali dello sport italiano contemporaneo. Gli ultimi cannibali, verrebbe da dire. Una stirpe in via di estinzione ...

Gregorio Paltrinieri regale - il palmares dell’Imperatore : tre ori ai Mondiali e un sigillo olimpico - che trionfo sugli 800 sl : Gregorio Paltrinieri ha rimpinguato il suo palmares dopo il monumentale trionfo sugli 800 metri stile libero ai Mondiali 2019 di nuoto, il carpigiano si è imposto a Gwangju grazie a una fuga strepitosa e ha così conquistato la terza medaglia d’oro iridata della carriera, la prima in questa distanza dopo la doppietta sui 1500 sl. Il Campione olimpico della specialità più lunga in vasca può annoverare anche una vagonata di medaglie europee e ...

Nuoto - Mondiali 2019. Gregorio Paltrinieri : “Contentissimo dell’oro - ho imposto il mio ritmo : non ci credevo nemmeno io” : Gregorio Paltrinieri si è laureato Campione del Mondo degli 800 stile libero, il carpigiano ha conquistato la medaglia d’oro a Gwangju (Corea del Sud) ed è così salito sul gradino più alto del podio iridato per la prima volta su questa distanza. Il Campione Olimpico e del Mondo dei 1500 ha fatto saltare il banco grazie a una progressione stellare, attorno ai 300 metri ha piazzato un’accelerazione sublime ed è così riuscito a mettere ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Gregorio Paltrinieri - SEI UN MITO! Campione del mondo degli 800 sl - dominio totale! : L’Imperatore, il Re del fondo in vasca, il Principe dell’Acqua, il Maestro monumentale capace di impartire una sonora lezione di Nuoto. Gregorio Paltrinieri si è laureato Campione del mondo sugli 800 metri, il Campione Olimpico e del mondo dei 1500 stile libero è semplicemente stato sublime sulle 16 vasche e ha trionfato con un maestoso 7:39.27 (nuovo record europeo, primo uomo del Vecchio Continente a scendere sotto i ...