Scontro Clamoroso | Francesco Facchinetti e Irama Hanno Rotto!

Fonte : gossipnews.tv

(Di martedì 23 luglio 2019) Durissimovia social tra. Fino a ieri il primo era manager del cantante uscito da ‘Amici 17’ ma quest’ultimo se n’è andato. E il figlio dei Pooh promette battaglia. Cosa è successo nelle ultime ore tra? Di tutto, almeno a giudicare dalle parole di fuoco dell’ex conduttore e cantante che oggi fa soprattutto il manager di talenti giovani. Lo era anche del vincitore di ‘Amici 17’. Anzi credevamo che lo fosse ancora, ma ormai tra i due è guerra totale e presto potrebbero esserci dei risvolti ancora più clamorosi, anche davanti ad un giudice. Tutto è cominciato con uno sfogo su Instagram di. Parole durissime che si possono ancora trovare sul web. “Da oggi ho un nemico in più da abbattere. Oggi mi sono svegliato – ha detto il deejay e manager – con una ...

zizionice : RT @laperlaneranera: Lui non è Leonardò ma Leonardo, e dare al Louvre tutti quei quadri, significa mettere l'Italia ai margini del Diritto,… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Lui non è Leonardò ma Leonardo, e dare al Louvre tutti quei quadri, significa mettere l'Italia ai margini del Diritto,… - Schakyra4 : RT @laperlaneranera: Lui non è Leonardò ma Leonardo, e dare al Louvre tutti quei quadri, significa mettere l'Italia ai margini del Diritto,… -