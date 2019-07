iPhone Migration è la nuova funzione che trasferisce senza fili i dati dal vecchio iPhone

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) Apple ha pubblicato un’ondata di aggiornamenti per tutti i suoi dispositivi: iOS 12.4 per smartphone e tablet, watchOS 5.3 per smartwatch, macOS 10.14.6 per i computer e tvOS 12.4 per la Apple TV. Non sono le release software annunciate nel corso della WWDC, che arriveranno in seguito. È un pacchetto di aggiornamenti di routine che include una serie di correzioni a diversi bug dei sistemi operativi in circolazione. Il dettaglio delle correzioni è elencato a questo link. La novità più interessante riguarda iOS 12.4, si chiamae permette di trasferire direttamente ida una uno nuovo, semplicemente avvicinando i due dispositivi. Il trasferimento avviene in modalità wireless e comprende tutti ie le impostazioni dell’utente. Prima di procedere è necessario fare un backup completo, quindi disaccoppiare dalperiferiche ...

