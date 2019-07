Gazzetta | Elmas | Zieliski e Fabian Ruiz un terzetto abile a ruotare in mezzo al campo

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 23 luglio 2019) Terza operazione conclusa per il Napoli quella di. Il calciatore Macedone arriverà in serata a Dimaro per raggiungere i compagni in ritiro, dopo le visite mediche. Maurizio Nicita sullariassume le cifre del passaggio, 16 milioni, più altri 2,5 di bonus legate alle presenza stagionali (deve superare le 20) e all’eventuale scudetto. Per il calciatore pronto un quinquennale che parte da un netto di 1,3 milioni alla prima stagione per arrivare a 1,7 milioni nella stagione 2023-24. Nella sua fin qui breve carriera, che compirà vent’ anni in settembre, si è affermato per la capacità di sistemarsi in più ruoli e posizioni del. Nasce come trequartista, perché ha un’ottima tecnica di base, ma è capace di disimpegnarsi bene da mezzala o in un centroa due. Tocco vellutato, controllo palla a testa alta, Elif è capace di lanci lunghi e cambi gioco. Tutte ...

