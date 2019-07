Cacciatori sorridono davanti al leone ucciso | la figlia attacca il padre | “Spendere 15

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) La foto dei coniugi Jacques e Martine A ha fatto il giro del mondo: loro due, felici,al cadavere di un. “Trofeo” di una di quelle attività chiamate caccia “in gabbia” in cui basta pagare per ammazzare animali di qualsiasi tipo. La foto aveva convinto la catena di supermercati Super U a licenziare in tronco i due(che gestivano una filiale in Francia) e molte erano state le polemiche su questo tipo di pratica. Ora, anche ladell’uomo, Sidney, ha deciso di parlare. Anche perché la ragazza non vedeva ilda quando, dieci anni fa, se n’è andato via di casa per un’altra. Lo ha rivisto in quella foto, con la nuova moglie e unmorto. “Non ci hai dato un dollaro per l’università. Dopo i 18 anni hai smesso di pagare il mantenimento. E che fai? Ne spendi 15mila per uccidere un animale? – dice ...

