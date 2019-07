A 100 anni in giro per il mondo | «Gerusalemme l' ulima meta»

Pensione anticipata a 62 anni : con lo scivolo non è prevista uscita con quota 100 : Arrivano dettagli sulla Pensione anticipata a 62 anni o con 37 anni e 10 mesi di contributi: lo scivolo previsto dall'articolo 26-quater del Decreto legge numero 34 del 2019, che contiene il nuovo "Contratto di espansione", accompagnerà i lavoratori verso la Pensione anticipata o verso la Pensione di vecchiaia con un'uscita massima rispetto ai requisiti richiesti dalla riforma Fornero di cinque anni. Al di fuori di questi due canali di uscita, ...

Huawei promette 1000 posti di lavoro in Italia : "Investiremo 2 - 75 miliardi di euro in 3 anni" : Huawei investirà in Italia nei prossimi tre anni 3,1 miliardi di dollari (2,75 miliardi di euro) e creerà 1.000 posti di lavoro diretti più 2.000 di indotto. Lo ha detto il Ceo di Huawei Italia, Thomas Miao, durante un incontro con la stampa in occasione della sponsorizzazione della mostra ‘Leonardo mai visto’ al Castello Sforzesco. Nel dettaglio, il colosso cinese, presente in Italia da 15 anni, investirà ...

Abi celebra i 100 anni alla presenza di Mattarella e Conte : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte hanno partecipato alle celebrazioni per il centenario dell'associazione

Napoli - festa per Andrea : 100 alla Maturità presa in 4 anni : Andrea B. non ha neanche 18 anni, li compirà il prossimo 30 novembre ma è un maturando d?eccellenza. Ha preso 100, non un voto qualunque che in questo caso vale doppio. Andrea,...

Bentley EXP 100 GT - cento di questi anni : Per festeggiare degnamente un secolo di attività, Bentley ha deciso di regalarsi una concept car che esemplifichi la sua visione per il futuro dell’automobilismo di lusso. Così è nata la EXP 100 GT. Progettata sulla base di una piattaforma interamente elettrica, quest'auto reinventa il concetto di Granturismo guardando quindici anni in avanti. Le impressionanti proporzioni degli esterni richiamano numerosi modelli storici di Crewe, mentre ...

Chernobyl - inaugurato un nuovo scudo protettivo : dovrebbe durare 100 anni : A Chernobyl è stato inaugurato un nuovo scudo protettivo che dovrebbe garantire il contenimento dell'inquinamento radioattivo per altri 100 anni. Per l'occasione il Presidente dell'Ucraina ha anche sancito la nascita di un "corridoio verde" per turisti. In questi mesi, infatti, in conseguenza della messa in onda della serie tv Chernobyl, che narra proprio i drammatici fatti di quei giorni, il turismo in quelle zone è cresciuto in modo ...

Pensione anticipata : senza quota 100 e vecchiaia - ipotesi uscita contributiva a 64 anni : Sono molti i dubbi dei lavoratori in vista della Pensione riguardanti i requisiti di uscita, soprattutto per le pensioni anticipate e per le uscite a quota 100. Il caso di una donna, psicologa e dirigente presso un ospedale della provincia di Pavia che ha scritto all'esperto di pensioni de La Repubblica è eloquente sulle modalità di uscita per la Pensione, nonché sui requisiti richiesti, soprattutto se sopraggiunge l'incertezza di riuscire a ...

Sulle sigarette trova la foto della moglie morta anni prima : chiede 100 milioni di risarcimento : Era andato al tabacchino per comprare le sigarette, ma l’immagine raffigurata sul pacchetto lo ha sconvolto: nella foto che allerta sui rischi del fumo c’era sua moglie, morta qualche anno prima, su un letto d’ospedale. Non sa chi abbia rubato quello scatto, nessuno ne ha autorizzato la diffusione, dice il marito: per questo un 50enne di Misano, in provincia di Rimini, ha chiesto un risarcimento da 100 milioni di euro a una ...

I 100 anni della Maglia Gialla - l’omaggio a Eddy Merckx e la partenza da Bruxelles : benvenuti al Tour de France 2019 : La Maglia Gialla compie 100 anni! Il Tour de France la celebra con una versione diversa presente in ogni tappa: omaggiati i luoghi simbolo della Grande Boucle e i protagonisti del passato. Domani la partenza da Bruxelles in onore del leggendario Eddy Merckx I preparativi sono ormai ultimati, i dettagli dell’ultimo sono stati sistemati: è tutto pronto per l’inizio del Tour de France 2019! La prestigiosa corsa Francese prenderà ...

Famiglia - il leghista Fontana : “Assegno da 100-300 euro per figli fino a 26 anni”. Fonti M5s : “Gioca a tombola” : Lega e M5s tornano a scontrarsi sugli aiuti alle famiglie, dopo che l’argomento, finita la campagna elettorale per le europee, era stato accantonato. Due giorni dopo la diffusione dei dati Istat sul declino demografico, il ministro leghista della Famiglia Lorenzo Fontana ha annunciato che l’esecutivo lavora all’erogazione di nuovi fondi: “Il governo”, ha detto intervistato dal Tg5, “lavora a un assegno unico ...