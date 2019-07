Juventus | Sarri mette le mani avanti | “in Champions le difficoltà sono altissime Pogba?

Juventus - Sarri : 'Pogba mi piace davvero molto - ma è un giocatore dello United' : La Juventus ieri pomeriggio ha lasciato Torino per volare in Asia. Dopo 12 ore di viaggio, i bianconeri sono arrivati a Singapore, poi si sono recati in hotel dove hanno trovato moltissimi tifosi. La giornata per i campioni d'Italia è stata fin da subito ricca di impegni e diversi bianconeri hanno partecipato ad alcuni eventi, tramite i quali hanno avuto l'opportunità di incontrare i supporters. Poi la squadra si è trasferita al Bishan Stadium ...

Juventus - Sarri in conferenza : prime indicazioni su De Ligt e sulla posizione di Ronaldo : “Dobbiamo lavorare per trovare un’identità di gioco, vogliamo diventare una squadra con una forte caratterizzazione. Poi cercheremo di far sì che questa identità ci porti a vincere“. Queste le parole, in conferenza stampa da Singapore, del neo allenatore della Juventus Maurizio Sarri. “De Ligt? Finora non si è ancora allenato con i compagni ma farà sicuramente uno spezzone di partita. Siamo indietro rispetto al ...

Juventus - Sarri ha convocato 27 giocatori per la tournée estiva : Chiellini non partirà : Quella di oggi è stata una mattinata molto intensa in casa Juventus. Infatti, Maurizio Sarri e i suoi ragazzi erano in campo per allenarsi mentre Matthijs de Ligt era all'Allianz Stadium per presentarsi alla stampa. Al termine della seduta i giocatori hanno pranzato al JHotel e, una volta terminato il pasto, la squadra si è trasferita all'aeroporto di Torino Caselle. Dunque la Juve si è imbarcata sul volo diretto che la porterà a Singapore. ...

Juventus - De Ligt si presenta : “sono qui grazie a Sarri. Ronaldo? Quando si è avvicinato…” : Giornata di presentazione ufficiale per il difensore olandese, che nel pomeriggio partirà insieme alla squadra per la tournée in Asia presentazione ufficiale per Matthjis De Ligt, il difensore olandese parla finalmente davanti ai media per spiegare i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta della Juventus. Nicolò Campo/LaPresse Un matrimonio voluto e celebrato quello tra i bianconeri e l’ex Ajax, desideroso di cominciare ...

Juventus - problemi per Maurizio Sarri : Chiellini - Douglas Costa e Ramsey rischiano di saltare la tournée : I tre giocatori hanno accusato dei problemi fisici che potrebbero metterli fuori gioco per la tournée di Singapore Maurizio Sarri deve fare i conti con i primi problemi che riguardano l’infermeria, sono tre infatti i giocatori che rischiano di saltare la tournée che la Juventus svolgerà a Singapore e che scatterà domani pomeriggio con la partenza verso l’Asia. Giorgio Chiellini, Aaron Ramsey e Douglas Costa infatti rischiano di ...

Juventus - nella possibile formazione di Maurizio Sarri ci sarebbe anche Icardi (RUMORS) : La Juventus, dopo l'acquisto di De Ligt, inizia a prendere forma e l'acquisto del difensore centrale è l'ennesima conferma delle ambizioni bianconere, ovvero riconfermarsi in Italia e cercare di vincere la Champions League, attesa oramai dal 1996. La maggior parte dei media, italiani e non, sta esaltando il mercato della Juventus, che avrebbe costruito una squadra di qualità con una spesa non di certo eccessiva per una società di vertice come ...

La Juventus di Maurizio Sarri : Cristiano Ronaldo e Dybala al centro del progetto : In questa sessione del mercato estivo la Juventus è la società che si sta muovendo maggiormente rispetto alle rivali di Serie A. A Torino sono arrivati Buffon, Ramsey, Rabiot, Demiral, Romero e in ultimo De Ligt, il forte difensore olandese ha effettuato le visite mediche e manca solo la firma sul contratto che lo legherà ai colori bianconeri per le prossime cinque stagioni. Con il suo arrivo la Juventus si è assicurata, per diversi anni. uno ...

Napoli - Mertens su Sarri : “è strano vederlo alla Juventus” : “Insigne lo vedo tranquillo, non ha bisogno dei miei consigli. Siamo diversi ma in campo la gente lo vede e non ci saranno problemi”. Sono le dichiarazioni di Dries Mertens, attaccante del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Dimaro, il calciatore si candida ad essere protagonista nella prossima stagione e parla anche del possibile trasferimento di Lukaku all’Inter: “E’ un giocatore ...

Juventus - scambio veloce tra Ronaldo e Higuain. E Sarri si esalta : “Oh - ora mi piace - oh” : scambio veloce, in allenamento alla Continassa, tra Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, che va al tiro dopo il servizio del portoghese. Maurizio Sarri, che assiste alla giocata, esprime il proprio gradimento: “Oh, ora mi piace, oh!”. L’ex attaccante di Napoli e Milan è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero vicino alla Roma. Video Twitter/JEastwood Juventus, c’è la festa scudetto ma Ronaldo ...

Juventus - settimo giorno di ritiro : Sarri fa lavorare intensamente i suoi ragazzi : Quello di oggi, per la Juventus, è il settimo giorno di ritiro alla Continassa. Per i bianconeri è stata una giornata intensa e Maurizio Sarri ha fatto lavorare intensamente i suoi ragazzi. Il tecnico toscano per questi primi giorni di preparazione sta facendo svolgere delle sedute atletiche ma si usa spesso anche il pallone. Dunque il lavoro della Juve è un mix di corsa, esercizi fisici e con la palla. Inoltre, i giocatori svolgono anche delle ...

Juventus - due squadre da scudetto : perché Maurizio Sarri può anche non fare niente : «Sono molto contento di aver scelto la Juventus, uno dei club più importanti del mondo», esordisce Aaron Ramsey nel giorno della sua presentazione in bianconero, dove avrà l' 8, come Marchisio, sperando di imitare Charles. Parla in italiano, il 28enne gallese, uno sforzo non mostruoso per quattro pa

Sarri alla Juventus - Insigne ribadisce : “E’ stato un tradimento” : Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, spiega: “So bene qui e vorrei restare a vita. Lo Scudetto? Noi daremo sempre il massimo”.“powered by Goal”Quello che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione, sarà un Napoli certamente ambizioso. La compagine partenopea è stata già rafforzata con gli arrivi di Di Lorenzo e Manolas e l’obiettivo nemmeno troppo nascosto è quello di riuscire presto a regalare a Carlo Ancelotti un top ...

AARON RAMSEY NUOVO CALCIATORE Juventus/ 'Presto sarò pronto. Su Sarri e Rabiot...' : AARON RAMSEY-JUVENTUS, si è conclusa la conferenza stampa di presentazione del centrocampista gallese che indosserà la maglia bianconera numero 8.

Aaron Ramsey - conferenza stampa Juventus/ 'Avrò la numero 8 - Sarri porterà vittorie' : Aaron Ramsey-Juventus, si è conclusa la conferenza stampa di presentazione del centrocampista gallese che indosserà la maglia bianconera numero 8.