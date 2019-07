Tuffi | Mondiali 2019 | Yang Jian vince la qualifica dalla piattaforma Eliminazione per

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il cinesesi prende il primo round. Il tuffatore asiaticolanella gara dai dieci metri del Mondiale di Gwangju, chiudendo con un punteggio totale di 530.10. Una splendida gara quella di, impreziosita da uno strepitoso quadruplo e mezzo avanti da 100.45 e che può essere ulteriormente migliorato prima in semifinale e poi in finale. Seconda posizione per il britannico Thomas Daley, che era rimasto al comando della classifica per quattro rotazioni. Alla fine Daley ha chiuso con 514.60, pagando un errore in entrata nel triplo e mezzo avanti con un avvitamento da 75.60. Al terzo posto si è classificato l’altro cinese Wang Han, che ha chiuso distante dal compagno di squadra con un punteggio totale di 503.20. Nulla da fare per i due azzurri in gara. Per Maicol Verzotto e Riccardo Giovannini il compito era quasi impossibile ed entrambi ...

