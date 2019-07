Napoli-FeralpiSalò 5-0 Azzurri brillanti col 4-2-3-1 | è subito gol per Manōlas

ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2019) Allo Stadio Comunale di Carciato ildi Carlo Ancelotti batte una volitivaper 4-0. Carlo Ancelotti, dopo gli esperimenti in allenamento, schiera per la prima volta ilcol 4-2-3-1: davanti a Contini la coppia Maksimović–con Di Lorenzo e Mário Rui ai lati, centrocampo con Gaetano e Zieliński; Callejón, Younes e Insigne i trequartisti alle spalle di Mertens. Quello di oggi è fin daundiverso rispetto a 6 giorni fa, ottimo il fraseggio fin all’inizio, il nuovo modulo sembra mettere in risalto le caratteristiche di tutti, buono il lavoro sulle fasce che producela prima occasione da gol dopo 6 minuti.sale in cielo su un cross dalla sinistra di Mário Rui e di testa bagna col gol il suo esordio in azzurro: 1-0. Glimacinano chilometri, giocano in profondità, e mostrano personalità. Al 14′ è Zieliński a ...

