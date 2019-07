Una metropoli risalente a 9000 anni fa è stata ritrovata fuori Gerusalemme

Tottenham-Liverpool - spettacolo al Wanda Metropolitano : in tribUna spunta anche un… faraone [GALLERY] : Atmosfera bellissima al Wanda Metropolitano per la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool Comincia la finale di Champions League, Tottenham e Liverpool scendono in campo per contendersi il più prestigioso trofeo continentale davanti ad un Wanda Metropolitano pieno in ogni ordine di posto. spettacolo ed emozioni sulle tribune, con tanti colori e personaggi singolari che appaiono tra i tifosi delle due squadre. Tra bandiere e ...