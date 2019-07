Traffico Roma del 18-07-2019 ore 12 | 30

romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2019) CODE SULLA TANGENZIALE EST VERSO LO STADIO DA BATTERIA NOMENTANA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA RICORDIAMO CHE PER LAVORI È CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE PRATI NEL QUARTIERE AURELIO CODE PER LAVORI SU VA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE ROSSA E SU VIA AURELIA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GRGORIO XI VERSO IL RACCORDO MATTINATA DIFFICILE PER ILSUL RACCORDO ANULARE ANCORA CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA ESUD PER UN VEICOLO IN PANNE E DI SEGUITO RALLENTAMENTI PERSINO ALL’USCITA DELL’APPIA ALTRE CODE MA PER LAVORI SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA. CODE ANCHE SULLA VICINA VIA DI TRIGORIA PER CHI CERCA PERCORSI ALTERNATIVI INTERROTTO E SOSTITUITO CON AUTOBUS IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 2 – 3 E 19 PER UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI VIA DI VILLA GIULIA PER AVERE ...

