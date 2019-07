Salvatore Di Carlo | il periodo difficile tra calcio e UeD | “Caddi in depressione”

Teresa Cilia e Salvatore di Carlo - Novità in Arrivo per la Coppia di Uomini e Donne! : Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia, Coppia storica di Uomini e Donne, hanno superato il loro momento di crisi ed ora sono di nuovo felici insieme. Con una possibile grande Novità… Ecco di cosa si tratta! Quella formata da Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia è stata una delle coppie più amate di Uomini e Donne. I due hanno fatto parlare di sé anche per via della loro partecipazione a Temptation Island, interrotta prematuramente perché la ...

Salvatore Di Carlo : “UeD non volle trasmettere le nozze con Teresa Cilia - non volevano rischiare” : Salvatore Di Carlo, marito di Teresa Cilia, racconta ai follower perché decise di far seguire la cerimonia delle nozze con la compagna da Pomeriggio5, invece che da Uomini e donne, trasmissione che li ha lanciati entrambi: “Ci dissero che non avrebbero avuto riscontri di tipo economico o di visibilità, non volevano rischiare”.Continua a leggere