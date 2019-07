Bungie spiega le modifiche apportate alla Luna in Destiny 2

eurogamer

(Di giovedì 18 luglio 2019) Laè stata una delle mete preferite dai fan del primoed ora, grazie all'espansione "Ombre dal Profondo", sta per tornare con una veste aggiornata.Durante un'intervista con due membri di, Mark Noseworthy e Luke Smith hanno svelato qualcosa di più sullae sul cosiddetto "fattore nostalgia"."In quanto a destinazione, laè sicuramente cambiata, si è evoluta rispetto al precedente capitolo" ha dichiarato Noseworthy. In termini di nostalgia, il direttore generale diha dichiarato che il satellite sarà sicuramente familiare per i giocatori di lunga data, ma al tempo stesso ci saranno dei cambiamenti visibili.Leggi altro...

