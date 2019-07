Così il buonista Macron tratta i migranti | ​rinchiusi senza cibo né acqua

ilgiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Giuseppe De Lorenzo Costanza Tosi Parigi predica accoglienza, ma respinge i. Le accuse di abusi: "Ci fanno dormire in terra,letti né coperte" La camionetta con i simboli della polizia francese, la sirena e i lampeggianti resta parcheggiata alla stazione. Dopo aver rastrellato il treno, gli agenti hanno caricato il migrante su un altro mezzole insegne di riconoscimento. È anonimo, quasi a nascondere qualcosa. Il nove posti della casa Renault sfreccia lungo le strade di Mentone, costeggia il lungomare e si dirige verso gli uffici della polizia di frontiera. Sono le 22 circa. L’immigrato non potrà essere respinto prima di domani mattina. È il destino dei clandestini che cercano di andare in Francia dopo le 19: vengono catturati, portati via, rinchiusi e stipati in un containernédalla polizia dell’accogliente...

AcCucchi : RT @perchetantodio: @NuovoSuT Bello, io sono un'italiana che soffre. Il mio ISEE è 7409.39 euro. Ma col cazzo che divento come voi! Io rest… - Spinoza66 : RT @perchetantodio: @NuovoSuT Bello, io sono un'italiana che soffre. Il mio ISEE è 7409.39 euro. Ma col cazzo che divento come voi! Io rest… - VuonoGiggino : RT @perchetantodio: @NuovoSuT Bello, io sono un'italiana che soffre. Il mio ISEE è 7409.39 euro. Ma col cazzo che divento come voi! Io rest… -